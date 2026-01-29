GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yayınladığı mesajla, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasını ilk 24 içinde bitirerek play-off turuna kalmaya hak kazanan Galatasaray'ı tebrik etti.
Bakan Bak mesajında şu ifadelere yer verdi:
"UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasını ilk 24 içinde bitirerek play-off turuna kalmaya hak kazanan temsilcimiz Galatasaray'ı kutluyor, başarılar diliyorum."
Son Dakika › Spor › Bakan Bak'tan Galatasaray'a Tebrik - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?