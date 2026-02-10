Bakan Bolat, Türkmenistan'da Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nın açılışını gerçekleştirdi Açıklaması - Son Dakika
Ekonomi

Bakan Bolat, Türkmenistan'da Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nın açılışını gerçekleştirdi Açıklaması

10.02.2026 19:36
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Nökergulı Atagulıyev ile Türkmenistan'daki Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nın açılışını yaptıklarını bildirerek, "İkili ticaretimizdeki başlıca hedefimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Türkmenistan Devlet...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Nökergulı Atagulıyev ile Türkmenistan'daki Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nın açılışını yaptıklarını bildirerek, "İkili ticaretimizdeki başlıca hedefimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Serdar Berdimuhamedov tarafından belirlenen 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine en kısa sürede ulaşmaktır." ifadesini kullandı.

Bolat, NSosyal hesabından Türkmenistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyarete ilişkin paylaşım yaptı.

Ziyaret kapsamında Atagulıyev ile bu yıl 12'ncisi düzenlenen Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nın açılışını gerçekleştirdiklerini aktaran Bolat, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin, karşılıklı işbirliğinin güçlenerek devam etmesi ve farklı sektörlerde ortak projelerin önünün açılmasıyla daha dinamik ve çok boyutlu bir nitelik kazandığını belirtti.

Bolat, bu kapsamda, küresel koşullardaki olumsuz gelişmelere rağmen geçen yıl ikili ticaret hacminin 2,2 milyar dolara ulaşmasından memnuniyet duyduklarına işaret ederek, "İkili ticaretimizdeki başlıca hedefimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Serdar Berdimuhamedov tarafından belirlenen 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine en kısa sürede ulaşmaktır. Fuara, Türk firma ve ihracatçı birliklerimizden oluşan 87 stantla, 1396 metrekare alanda katılım gösterdik. Bu güçlü katılımın, ülkelerimiz arasındaki ilişkileri pekiştireceğine, karşılıklı fayda ilkesi doğrultusunda ikili ticaretimizi ileri seviyelere taşıyacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Temasları kapsamında Atagulıyev ile ikili görüşme de gerçekleştirdiklerini bildiren Bolat, karşılıklı fuar organizasyonları, katılım ve yatırım forumları, sektörel paneller ile ikili iş görüşmeleri organize edilmesi konularında mutabık kaldıklarını ifade etti.

Bolat, görüşmenin detaylarına ilişkin şunları kaydetti:

"Ticaretten müteahhitliğe, ortak yatırımlardan enerjiye, ulaştırmadan turizme kadar ekonominin her alanında iki ülke ilişkilerini daha da ileriye taşıma konusunda birlikte çalışmaya karar verdik. Bu çerçevede, Sayın Cumhurbaşkanlarımızın ortaya koyduğu güçlü irade ve vizyon doğrultusunda gelişen ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimize yönelik kapsamlı istişarelerde bulunduk."

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Bolat, Türkmenistan'da Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nın açılışını gerçekleştirdi Açıklaması

SON DAKİKA: Bakan Bolat, Türkmenistan'da Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nın açılışını gerçekleştirdi Açıklaması - Son Dakika
