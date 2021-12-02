Çavuşoğlu, İsveç'te Finlandiya, Lüksemburg ve Kırgızistan dışişleri bakanlarıyla görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç'te katıldığı Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 28. Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı kapsamında Finlandiya, Lüksemburg ve Kırgızistan dışişleri bakanlarıyla görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile bir araya geldiklerini duyurarak, "Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto ile arabuluculuk alanındaki çalışmalarımızı ve bölgesel konuları konuştuk." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Stockholm'de Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn ile de iki ülkenin ilişkilerinin 75. yılında görüştüklerini sosyal medya hesabından bildirdi.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ve Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ile de bir araya geldiğini Twitter'da başka bir paylaşımda duyuran Çavuşoğlu, Kazakbayev ve Amreyev ile İstanbul'daki tarihi zirve sonrasında atacakları adımları görüştüklerini kaydetti.

Öte yandan Dışişleri yetkililerinden alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Afganistan'daki son gelişmeler ele alındı.