Bakan Ersoy: "Turizmimiz açısından önemli olan ülkeler, Türkiye'ye yönelik seyahat sınırlamalarını... - Son Dakika

Bakan Ersoy: "Turizmimiz açısından önemli olan ülkeler, Türkiye'ye yönelik seyahat sınırlamalarını...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) paydaşlığıyla kurulan "Talimhane Sahne"nin açılışına katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) paydaşlığıyla kurulan "Talimhane Sahne"nin açılışına katıldı.

Açılışa, Bakan Ersoy'un yanı sıra Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve TÜROB Başkanı Müberra Eresin katıldı. Program, Beyoğlu tanıtım filmi ile başladı.

Beyoğlu'nda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Bakan Ersoy, "Talimhane Sahne ve 8 Ağustos'ta başlayıp Eylül sonuna kadar devam edecek Beyoğlu Kültür Festivali ile İstanbul sosyal hayatının kalbi, opera ve baleden halk müziği ve tiyatroya uzanan bir sanat coşkusuyla atacak." dedi.

Bakan Ersoy, 2020'de istisnai bir sürecin içinden geçildiğini ve pandeminin bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hayatın her alanını etkilediğini belirterek, "Şüphesiz her bir insanı tedirgin eden bu salgın seyahat kararlarında, dolayısıyla turizm üzerinde de ciddi bir etki bıraktı. Devletimiz, direkt insan hayatını tehdit eden böyle bir sorunu yönetemeseydi, sahip olduğumuz kültürel, tarihi ve arkeolojik zenginliklerin; tesis, ulaşım ve altyapı kalitemizin ikinci planda kalması, bir anlamda cazibesini yitirmesi gayet doğal olurdu. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ile tüm sağlık çalışanlarımızın özverili gayretleriyle dünyanın takdir ettiği bir sınav verdik, veriyoruz." diye konuştu.

"Turizmimiz açısından önemli olan ülkeler, Türkiye'ye yönelik seyahat sınırlamalarını kaldırmaya başladı"

Bakanlık olarak bu mücadelede, stratejik sektör sorumluluğunu yerine getirerek, turizmle ülkemizin ekonomik çarklarının işlemesine en yüksek katkıyı sunmak için çalışmalarını alıksız sürdürdüklerini vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"Sürecin başından itibaren aldığımız tedbirlerle sektör paydaşlarımıza destek olduk. Kontrollü normalleşme ile birlikte tesis ve işletmelerin yeniden aktif hale gelmesine öncelik verdik. Sağlıklı Turizm Sertifika Programımızı devreye aldık. Bütün bu çalışmalarımızın sonucunu da görmeye başladık. Turizmimiz açısından önemli olan ülkeler, Türkiye'ye yönelik seyahat sınırlamalarını kaldırmaya başladı.

Yine projelerimizi mümkün olan en hızlı şekilde tamamlamak için planlamalarımızı yaptık. Bir yandan Bodrum Kalesi, Sümela Manastırı gibi son derece önemli turizm varlıklarımızın restorasyon sonrası açılışlarını gerçekleştirdik; bir yandan da tarihi, kültürü ve sanatı bir araya getiren projelerimizin hızla tamamlanmasına yönelik adımlar attık. Bu çalışmaların en önemlilerinden biri şüphesiz Beyoğlu Kültür Yolu projesidir."

Bakan Ersoy, Beyoğlu Belediyesiyle iş birliği içinde bu yolun kültür ve sanat anlamında ne kadar zengin olacağının ön gösterimi niteliğinde bir açılış yaptıklarını ifade etti.

Beyoğlu'nun İstanbul'un özü ve özeti olduğunun altını çizen Ersoy, "Talimhane Sahne ve 8 Ağustos'ta başlayıp Eylül sonuna kadar devam edecek Beyoğlu Kültür Festivali ile İstanbul sosyal hayatının kalbi, opera ve baleden halk müziği ve tiyatroya uzanan bir sanat coşkusuyla atacak. Beyoğlu'nda yaptığınız bir yürüyüşte dili, kültürü, inancı birbirinden farklı nice hayatların içinde yol alırsınız. Bu toprakların medeniyet mirası bizlerle yaşamaya devam etmektedir. Üzerimize düşen görev, mirası varise ulaştırmak için korumaktır. Bunun en estetik ve zarif yolu ise kültür ve sanat etkinlikleridir. Açılışını yapmakta olduğumuz 147 kişi kapasiteli Talimhane Sahne ile Beyoğlu Kültür Festivali de bu düşünceden hayat bulmuştur." şeklinde konuştu.

"Yabancı misafirlerimizi güvenli bir ortamda sanatla buluşturmayı hedefliyoruz"

Bakan Ersoy, Talimhane Sahne'de ve Taksim-Talimhane bölgesinde yer alan sokaklarda kültür festivali düzenleneceğini hatırlatarak, "Küresel salgının etkisini hala sürdürdüğü bu süreçte halkımızı ve yabancı misafirlerimizi güvenli bir ortamda sanatla buluşturmayı hedefliyoruz. Talimhane Sahne'de ilk olarak 'Bir Nefes Dede Korkut' adlı temsil sanatseverlerle buluşacak." açıklamasında bulundu.

Festival boyunca İstanbul Devlet Tiyatroları, İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, Devlet Türk Müziği, Modern Folk Müziği, Devlet Halk Müziği Toplulukları gibi ekiplerin sahne alacağını aktaran Ersoy, şöyle devam etti:

"Konser ve temsillerin yanı sıra atölye çalışmaları ve sergiler de olacak. Bakanlığımız, Beyoğlu Belediyesi ve TÜROB arasında güzel bir işbirliği sağlandı. Belediyemiz altyapı ve çevre düzenlemesi çalışmaları ile sokakları, etkinliklere ev sahipliği yapabilecek hale getirdi. Çok değerli sanatçılarımızın yer alacağı bu uzun soluklu festivalde TÜROB ve bölgedeki oteller odalarını açarak, kulis ihtiyacımızı karşılamayı üstlendi. Sayın Haydar Ali Yıldız ve Sayın Müberra Eresin nezdinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Bakan Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu projesinin, İstanbul'u gezmenin değil, onu tüm yönleriyle yaşamanın ve hissetmenin projesi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Beyoğlu Kültür Yolu, 21'inci asrın çağdaş çehresinin, imparatorlukların başkenti olarak taşıdığı tarih ve medeniyet çehresine bağlandığı; gastronomiden operaya, kültür ve sanatımızın tüm tatlarını sunmak üzere dizayn edilmiş kapsamlı bir kimlik çalışmasıdır. Misafirlerimizin yolculuğu Galataport'tan başlayacak. Bu ilk adımı Galata Kulesi, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, Emek Sineması, Mısır Apartmanı Mehmet Akif Ersoy Müze Evi, Atlas Pasajı İstanbul Sinema Müzesi ve Taksim Camii Kültür Merkezi takip edecek. Nihayetinde yolculuk Atatürk Kültür Merkezi ve Kültür Sokağı ile tamamlanacak.

Projelerimizin planlanan takvimlerine en yakın şekilde ilerlemesi için imkanların elverdiği tüm gayreti gösteriyoruz. Pandemiye rağmen denetimlerimizi sürdürdük. İnsan sağlığını birinci öncelik kabul ederek önlemler dahilinde çalışmalarımıza devam ettik. Bakanlık olarak milletimize hak ettiği sosyal, kültürel ve turistik imkanları kazandırma sorumluluğumuzu memnuniyetle omuzluyor ve şevkle çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul sevgisi, kendilerinin de sürekli ifade ettiği ve hepimizin bildiği bir gerçek. Tüm çalışmalarımızla yakından ilgileniyor ve desteği daima arkamızda. İnşallah İstanbul'u dünyanın başkenti unvanına yakışır şekilde ihya etmeyi sürdüreceğiz."

Bakan Ersoy, Talimhane Sahne'nin tüm İstanbullulara hayırlı olmasını dileyerek, "Beyoğlu Kültür Festivali'nin, bu dönemde halkımız ve misafirlerimiz için ciddi bir moral vesilesi olacağına inanıyorum. Herkesten maske ve sosyal mesafe kurallarına uymasını önemle rica ediyorum ki eğlencelerimiz kedere ve üzüntüye evrilmesin. Sağlık çalışanlarımızın büyük özverilerine karşı vefamızı, saygımızı, gönül ve sıhhat borcumuzu kurallara uyarak gösterelim. Çalışmalarından dolayı Beyoğlu Belediyesine ve TÜROB'a tekrar teşekkür ediyor, sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum." dedi.

"İnsanları ağırlayan bu bölge artık sanatı da kültürü de müziği de ağırlasın"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da Beyoğlu'nun bir kültür ve sanat şehri olduğunu belirterek, "Kültürün ve sanatın yaşaması, devam etmesi için yerel yöneticiler başta olmak üzere devletimize, milletimize, sanatçılarımıza hep birlikte destek olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bizler bu dönemde sanatın ve kültürün kalbi olan Beyoğlu'nda hem sanata ve kültüre bir destek, hem de sanatçıya ve kültür insanlarına, sinema sektörüne her anlamda destek verebileceğimiz arayışlar içerisinde olduk." değerlendirmesini yaptı.

Yıldız, Talimhane bölgesinin yerli, yabancı binlerce misafire ev sahipliği yaptığını belirterek, "İstedik ki insanları ağırlayan bu bölge artık sanatı da kültürü de müziği de ağırlasın. Sanat ve kültür de burada en yüksek bir dozda kendine yer bulabilsin." diye konuştu.

TÜROB Başkanı Müberra Eresin ise, Kültür ve Turizm Bakanlığına destekleri için teşekkür ederek, "Biz Talimhane'ye sonuna kadar inananlardanız. Bu bir başlangıç olacak. Çok uzun yıllardır bu güne şahitlik etmeyi bekliyorduk." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu, bir müzik dinletisi gerçekleştirdi.

Ağustos ayı boyunca 7 etkinliğe ev sahipliği yapacak Talimhane Sahne'nin ilk etkinliği 8 Ağustos'ta sahnelenecek "Bir Nefes Dede Korkut" tiyatro oyunu olacak.

Bakan Ersoy: Turizmimiz açısından önemli olan ülkeler, Türkiye'ye yönelik seyahat sınırlamalarını...

Türkiye Otelciler Birliği, Talimhane, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 10:55

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Ersoy: 'Turizmimiz açısından önemli olan ülkeler, Türkiye'ye yönelik seyahat sınırlamalarını... - Son Dakika
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