Bakan Göktaş, Pençe Kilit Harekatı şehidi Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın oğluna karnesini verdi

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Pençe Kilit Harekatı şehidi Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın 1'inci sınıf öğrencisi oğlu Aras Talha Taşkın'ın karnesini verdi.

2025-2026 eğitim öğretim yılının 1'inci dönemi bugün sona erdi. İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, yarıyıl tatilini yapmak üzere bugün karnelerini aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Etimesgut Şehit Muhammed İsmail Kaya İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine katıldı. Bakan Göktaş, 1-E sınıfında eğitim gören 2022 yılında Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın oğlu Aras Talha Taşkın ve arkadaşlarının karnesini verdi. Göktaş, Aras Talha ve sınıf arkadaşlarına karneleriyle birlikte, madalya ve oyuncak da verdi. Öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet eden Göktaş, karne töreninin ardından açıklamalarda bulundu. Göktaş, "Selahattin Taşkın şehidimizin kıymetli evladı, bizlere emaneti olan Aras Talha'nın ilk karne heyecanını paylaştık. Onun mutluluğuna şahit olduk. Kendisiyle beraber bütün sınıfına da karne dağıttık. Tabi şehitlerimizin emaneti, aziz kahramanlarımızın emaneti, her zaman bizim başımızın tacı. Her zaman onlara sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

'ŞEHİTLERİMİZİN EMANETLERİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ'

Tüm Türkiye'de şehit ve gazi çocuklarının ilk karne heyecanı paylaştıklarını belirten Göktaş, "Sadece burada değil, Türkiye genelinde 39 şehit çocuğumuz, 461 gazi çocuğumuzun ilk karne heyecanını paylaşacağız. Burada bizler gittik. Diğer illerde de valilerimiz, mülki idare amirlerimiz bu programa eşlik edecek. Tabi ki dün olduğu gibi bugün de yarın da şehitlerimizin emanetlerine, aziz kahramanlarımızın emanetlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Her zaman onların yanında olmayı sürdüreceğiz. Çocuklarımıza bol keyifli tatiller diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, konuşmasının ardından şehidin oğlu Aras Talha ve şehidin eşi Saniye Taşkın'ı, yerli otomobil 'Togg' ile evlerine bırakmak üzere okuldan ayrıldı.