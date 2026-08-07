Bakan Gürlek: Halkın yüzde 91'i sürece destek veriyor - Son Dakika
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Bakan Gürlek: Halkın yüzde 91'i sürece destek veriyor

Bakan Gürlek: Halkın yüzde 91\'i sürece destek veriyor
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Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) tarafından Iğdır’da düzenlenen 13. Dijital Medya Çalıştayı'na katılan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Terörsüz Türkiye" süreci için basın mensuplarından destek istedi. Gürlek ayrıca halkın yüzde 91'inin sürece destek verdiğini belirtti.

Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD), geleneksel hale getirdiği Dijital Medya Çalıştayı’nın 13’üncüsünü bu yıl 06–10 Ağustos 2026 tarihleri arasında Iğdır’da gerçekleştiriyor. Organizasyonda, dijital medyanın geleceği ve internet gazeteciliğinin dönüşümü kapsamlı şekilde ele alınıyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Teymur ve Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur'un da katıldığı çalıştayda Türkiye’nin dört bir yanından yaklaşık 150 gazeteci, medya yöneticisi, akademisyen ve sektör temsilcisi bir araya geldi.

"HALKIN YÜZDE 91'İ SÜRECE DESTEK VERİYOR"

Çalıştaya katılan gazetecilerle sohbet eden Bakan Gürlek, “Terörsüz Türkiye” süreci için basın mensuplarından destek istedi. 

Gürlek, halkın %91’inin sürece destek verdiğini vurgulayarak, yasanın, PKK/KCK’nın tamamen tasfiyesinin ardından yürürlüğe gireceğini söyledi. Bakan Gürlek, silahlı eylemlere katılan örgüt mensuplarının yasa kapsamı dışında olduğunu kaydetti.

"BAKANLIK OLARAK YAPAY ZEKA ALTYAPISI KURDUK"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bakanlık olarak yapay zeka altyapısı kurduklarını duyurdu. 

Yapay zeka ilgili yeni çalışmalar yaptıklarını belirten Gürlek, faili meçhul cinayetlere değinerek, o dönemdeki delil toplama teknolojilerinin farklı olduğunu kaydetti. 

O tarihlerde kasıtlı olarak görevini yapmayan kamu görevlilerinin cezalandırıldığını vurgulayan Gürlek, “Önemli olan cinayet çözmek” ifadelerini kullandı.

Haber: Hüseyin Zorkun

Akın Gürlek, Türkiye, Gürlek, Iğdır, Medya, Son Dakika

Son Dakika Adalet Bakanı Bakan Gürlek: Halkın yüzde 91'i sürece destek veriyor - Son Dakika

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