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BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: 19 YILDA 1 TRİLYON 145 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPTIK - Son Dakika

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: 19 YILDA 1 TRİLYON 145 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPTIK

23.12.2021 15:50

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "19 yılda Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına bakanlığımızca yaklaşık 1 trilyon 145 milyar lira yatırım yaptık. Bugün, 2003 yılındaki bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 101 kilometreden 28 bin 530 kilometrenin üzerine çıkardık" dedi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "19 yılda Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına bakanlığımızca yaklaşık 1 trilyon 145 milyar lira yatırım yaptık. Bugün, 2003 yılındaki bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 101 kilometreden 28 bin 530 kilometrenin üzerine çıkardık" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Karayolları 4'üncü Bölge Müdürlüğü Kırıkkale 44'üncü Şube Şefliği'nin açılışı nedeniyle düzenlenen programa katıldı. Karaismailoğlu, Türkiye'yi yarınlara taşıyacak büyük projeleri hayata geçirdiklerini ve ülkenin geleceğine ışık tutmak üzere çalıştıklarını söyledi. Eski ve bozuk yolların kısa sürede çağın ihtiyacına uygun çift şeritli yollara dönüştüğünü belirten Karaismailoğlu, "Eski ekipman yerine son derece teknolojik araçları bünyemize kattık. Birileri gibi şikayet etmedik, hep çalıştık. 19 yılda Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına bakanlığımızca yaklaşık 1 trilyon 145 milyar lira yatırım yaptık. Bunun 698 milyarını kara yollarına harcadık. Bugün 2003 yılındaki bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 101 kilometreden 28 bin 530 kilometrenin üzerine çıkardık. Köprü ve viyadük uzunluğumuzu 724 kilometreye ulaştırdık. 50 kilometre olan toplam tünel uzunluğumuzu ise 600 kilometre artırarak 650 kilometreye yükselttik. Bölünmüş yollar sayesinde yollarımızdaki ortalama hızı 40 kilometreden 88 kilometreye yükselttik. Yol kusurundan kaynaklanan kaza oranını neredeyse sıfıra indirdik" diye konuştu.

'HAVA VE YOL DURUMU İZLENİYOR'

Bakan Karaismailoğlu, kış mevsiminde kar ve buzla mücadelenin devam edeceğini, yollarda can ve mal güvenliğini sağlayacak önlemlerin artırılacağını belirterek, "Bu çalışmalar, yurt genelinde 446 adet karla mücadele merkezindeki 11 bin adet makine ve ekipman, aynı zamanda da 13 bin personelle yürütülüyor. Ayrıca kritik kesimlerde görevlendirilen 890 karla mücadele aracı kameralarla, 4 bin 500 karla mücadele aracı ise Araç Takip Sistemi ile takip ediliyor. 540 bin ton tuz, 340 metreküp tuz agregası, kritik kesimler için 8 bin ton kimyasal buz çözücü ve tuz çözeltisi ile 700 ton üre, karla mücadele merkezlerinde depolandı. Yollarımızda tipi ve esinti nedeniyle trafik akışının güçleştiği veya kapandığı kesimlere 822 kilometre kar siperi yapıldı. Ayrıca Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan karla mücadele merkezinde; güzergah analizi, karla mücadele çalışmaları, açılan-kapanan yollar ve anlık trafik monitörler üzerinden takip ediliyor. Merkezlerimizden hava ve yol durumu her daim izlenebiliyor. Böylece herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları durumunda derhal müdahale edilerek, ilgililerle koordinasyon sağlanıyor" dedi.

'DEV ULAŞTIRMA PROJELERİNİ HİZMETE AÇTIK'

Bakan Karaismailoğlu, 2003'ten bugüne kadar eser ve hizmet öncelikli olduklarını, Türkiye'ye birçok eser kazandırdıklarını söyleyerek, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, İzmir- İstanbul, Ankara- Niğde ve Kuzey Marmara Otoyolu gibi nice dev ulaştırma projelerini tamamladık ve hizmete açtık. Haberleşme alanında ülkemizi ilklerle tanıştırdık. Bildiğiniz gibi Türksat 5A haberleşme uydumuzu bu yılın başında yörüngesine fırlattık, haziranda da hizmete aldık. Geçen hafta Türksat 5B haberleşme uydumuzu 'uzay vatan'a gönderdik. Türksat 6A'nın tamamen milli imkanlarla entegrasyon ve test çalışmalarını TUSAŞ'ta devam ediyor. Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümünde kendi uydusunu yapabilen dünyanın sayılı ülkeleri arasında yerimizi alacağız. Ana motivasyon kaynağımız, milli ekonomik bağımsızlık için olmazsa olmazımız, bütünsel kalkınmaya sağladığımız katma değerdir" diye konuştu.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: 19 YILDA 1 TRİLYON 145 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPTIK
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: 19 YILDA 1 TRİLYON 145 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPTIK
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: 19 YILDA 1 TRİLYON 145 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPTIK
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: 19 YILDA 1 TRİLYON 145 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPTIK

Adil Karaismailoğlu, Tragger, Türkiye, Yatırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: 19 YILDA 1 TRİLYON 145 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPTIK - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: 19 YILDA 1 TRİLYON 145 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPTIK - Son Dakika
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