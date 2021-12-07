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Bakan Karaismailoğlu: BTK işçilerine yüzde 20 ile yüzde 70 aralığında zamlar yapılacak - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: BTK işçilerine yüzde 20 ile yüzde 70 aralığında zamlar yapılacak

07.12.2021 12:59
Bakan Karaismailoğlu: BTK işçilerine yüzde 20 ile yüzde 70 aralığında zamlar yapılacak

Bakan Karaismailoğlu: BTK işçilerine yüzde 20 ile yüzde 70 aralığında zamlar yapılacakULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Yapılan skala çalışması ve iyileştirmelerle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) işçilerine bu yılın başından itibaren günün sonunda yüzde 20 ile yüzde...

Bakan Karaismailoğlu: BTK işçilerine yüzde 20 ile yüzde 70 aralığında zamlar yapılacak

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Yapılan skala çalışması ve iyileştirmelerle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) işçilerine bu yılın başından itibaren günün sonunda yüzde 20 ile yüzde 70 aralığında zamlar yapılacak" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, BTK toplantı salonunda gerçekleştirilen BTK ile Öz İletişim-İş Sendikası arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi 2'nci Ek Protokol İmza Töreni'nde konuştu. Karaismailoğlu, bu protokolle, BTK bünyesinde hizmet veren işçilerin ücret ve sosyal haklarının iyileştirileceğini belirterek, "Yapılan skala çalışması ve bu iyileştirmelerle BTK işçilerine bu yılın başından itibaren günün sonunda yüzde 20 ile yüzde 70 aralığında zamlar yapılacak. Bu çalışmamızla bir kez daha gösterdik ki; dün olduğu gibi bugün de işçi kardeşlerimizi enflasyona ezdirmedik" diye konuştu.

'İLK 10 EKONOMİ ARASINA GİRMEK İÇİN MİLLİ BİR MÜCADELE VERİYORUZ'Karaismailoğlu, tüm dünya ile birlikte Türkiye'nin de pandemiyle mücadelede yoğun bir dönem geçirdiğini belirterek, şunları söyledi: "Son iki yılda dünya ekonomileri küçülüp gerilerken, biz aldığımız tedbirlerle, hızlı ve yerinde müdahalelerle ekonominin çarklarını hep çevirdik. Bunun en güzel göstergesi, 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7, ikinci çeyrekte yüzde 21,7 ve üçüncü çeyrekte yüzde 7,4 oranında gerçekleşen ekonomik büyümemizdir. Bu oranlarla dünyanın ilk ülkeleri arasında yer aldık. Bu aynı zamanda Türk işçisinin, kurumlarına, hükümetimize ve ülkemize olan güvenin bir tezahürüdür. Bakanlık olarak bu oranları geliştirmek, yani Türkiye'nin büyümesi ile artacak refahın her hanemize ulaşması için çalışıyoruz. Yollarımızı, köprülerimizi, demir yollarımızı inşa ediyor; Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokmak için milli bir mücadele veriyoruz. Ülkemizi Çin ile Avrupa arasındaki orta koridorda lojistik süper güç yapabilmek için planlı bir şekilde yatırımlarımıza devam ediyoruz."'ÜLKEMİZİN İHRACATINA KATKI SAĞLIYORUZ'Karaismailoğlu, ulaşımın her modunda olduğu gibi iletişim ve bilişim sektöründeki gelişimde de 2003 yılından itibaren büyük ivme kazanıldığına dikkat çekerek, şöyle dedi:

"2020'de yüzde 16 olan bilişim sektörünün büyüme oranının, 2021'in ilk yarısında yüzde 19'a ulaşmasıyla büyük bir başarıya imza atılmıştır. Fiber hat uzunluğumuz, 445 bin kilometreyi aştı. 20 bin olan genişbant abone sayısı 86  milyona ulaştı. Abone yoğunluğumuz sabitte yüzde 21, mobilde yüzde 82'dir. Mobil abone sayısı 85 milyona ulaştı ve abonelerin yüzde 93'ü 4.5G hizmetini kullanmaya başladı. 10 yıl önce mobil operatörlerimizin dakikası 8,6 kuruş olan ortalama tarife ücreti, bugün 1,3 kuruşa geriledi. İnternet kullanım miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yıllık bazda sabitte yüzde 39 ve mobilde yüzde 31 artış gösterdi. Bilişim alanındaki hedefimiz de çok net; teknolojik gelişmeleri takip eden değil, yön veren ülke olmak istiyoruz. Özellikle 5G teknolojileri ile birlikte sektördeki yerli ve millilik oranlarımızı çok daha yukarıya çıkaracağız."

Bakan Karaismailoğlu: BTK işçilerine yüzde 20 ile yüzde 70 aralığında zamlar yapılacak
Bakan Karaismailoğlu: BTK işçilerine yüzde 20 ile yüzde 70 aralığında zamlar yapılacak
Bakan Karaismailoğlu: BTK işçilerine yüzde 20 ile yüzde 70 aralığında zamlar yapılacak
Bakan Karaismailoğlu: BTK işçilerine yüzde 20 ile yüzde 70 aralığında zamlar yapılacak

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Adil Karaismailoğlu, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu: BTK işçilerine yüzde 20 ile yüzde 70 aralığında zamlar yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Karaismailoğlu: BTK işçilerine yüzde 20 ile yüzde 70 aralığında zamlar yapılacak - Son Dakika
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