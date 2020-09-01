Bakan Karaismailoğlu Giresun Limanı'ndaki çalışmaları havadan inceledi - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu Giresun Limanı'ndaki çalışmaları havadan inceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun Limanı'nda incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun Limanı'nda incelemelerde bulundu.

Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, limandaki çalışmaları yerinde incelediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Tarihi bir ulaşım aksında bulunan, Karadeniz Bölgesi'nde kuzey-güney bağlantıları sağlayacak ulaşım yatırımları ile stratejik önemi daha da yükselecek Giresun Limanı'nı inceledik."

Bakan Karaismailoğlu Giresun Limanı'ndaki çalışmaları havadan inceledi

Adil Karaismailoğlu, Karadeniz Bölgesi, Giresun Limanı, Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 21:06 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu Giresun Limanı'ndaki çalışmaları havadan inceledi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı'ndan Avusturya'nın casusluk suçlamasına yanıt: Mesnetsiz iddiaları reddediyoruz ABD basınındaki Türkiye analizi dikkat çekti: Osmanlı'dan sonra Türk ordusu ilk kez bu kadar geniş alanda etki gösteriyor Beşiktaş, 90+2'de gelen golle Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu Kalın'dan, Türkiye'nin ülkesini bölmek istediğini öne süren Avusturyalı Bakan'a ironik cevap: Sadece Avusturya'yı mı? Ne ayıp Prens Selman, Maldivler'de ada kiralayıp yüzlerce modelle parti yaptı Konya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün ve toplu organizasyonlar yasaklandı Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırmasına tepki: Barış ortamını zehirleyen bir karar ÖTV zammı sonrası AK Parti'den ilk sözler: Alınması gereken tedbirler alınıyor TİP Milletvekili Barış Atay'ın saldırıya uğradığı olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı Samsun'daki vahşi cinayetin firari son faili de yakalandı: Pişmanım hem de çok! Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye "Kırmızı çizgi politikası" uyguladığını savunan Macron'a AK Parti'den sert tepki: Aynen iade ederiz Bikinili fotoğrafların kariyerini gölgede bıraktığını söyleyen Eugenie Bouchard: Artık paylaşmayacağım Van'da vatandaşların tedbirleri hiçe sayması sonucu vaka artışı endişe verici boyuta ulaştı Mario Götze'nin anlaştığı takımı söylemeyen eşi Ann-Kathrin, hayranlarını kızdırdı Avukat eşine şiddet uygulayan kişi ev hapsinde öldürüldü
Kayınpederi tarafından vurulan damat hayatını kaybetti Kayınpederi tarafından vurulan damat hayatını kaybetti         
16:05
CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan "adaletsizlik, haksızlık, hukuksuzluk" gafı         
16:04
Yılanın soktuğu 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti Yılanın soktuğu 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti         
15:25
G.Saraylı Fatih Öztürk'le yakalanan sarışın kadının, Adana Demirspor kalecisi Kurtuluş Yurt'un eşi olduğu ortaya çıktı G.Saraylı Fatih Öztürk'le yakalanan sarışın kadının, Adana Demirspor kalecisi Kurtuluş Yurt'un eşi olduğu ortaya çıktı         
15:01
Silahlı saldırıda ölen başpehlivanın son paylaşımı yürekleri dağladı: Vururlar seni Merdo Silahlı saldırıda ölen başpehlivanın son paylaşımı yürekleri dağladı: Vururlar seni Merdo         
14:54
Kuyumcular uyardı: Vatandaşlar altınlarını yastık altında tutsun, fiyatlar artacak Kuyumcular uyardı: Vatandaşlar altınlarını yastık altında tutsun, fiyatlar artacak         
14:53
Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın olaylı gecesi! Görüntülendiğini fark edince hakaretler savurdu Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın olaylı gecesi! Görüntülendiğini fark edince hakaretler savurdu         
14:40
Eski eşine dehşeti yaşatan koca, ev hapsinde öldürüldü Eski eşine dehşeti yaşatan koca, ev hapsinde öldürüldü         
14:33
Son Dakika: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ilk açıklama geldi! İşte Erdoğan-Yavaş görüşmesinin detayları Son Dakika: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ilk açıklama geldi! İşte Erdoğan-Yavaş görüşmesinin detayları         
14:12
Boş arazide cansız bedeni bulunan şahıs, geride 5 yetim bıraktı Boş arazide cansız bedeni bulunan şahıs, geride 5 yetim bıraktı         
13:57
ÖTV düzenlemesinin ardından fırsatçılar ikinci el araçların fiyatlarına 30 bin TL zam yaptı ÖTV düzenlemesinin ardından fırsatçılar ikinci el araçların fiyatlarına 30 bin TL zam yaptı         
13:52
Güzel spiker Diletta Leotta, spor yaparken üvey ağabeyi tarafından havuza atıldı Güzel spiker Diletta Leotta, spor yaparken üvey ağabeyi tarafından havuza atıldı         
13:18
Yol ortasında silahlı saldırıya uğrayan başpehlivan hayatını kaybetti Yol ortasında silahlı saldırıya uğrayan başpehlivan hayatını kaybetti         
13:01
Nevşin Mengü, yeni yayın döneminde Olay TV ekranlarında haber sunacak Nevşin Mengü, yeni yayın döneminde Olay TV ekranlarında haber sunacak         
12:55
Model Heidi Klum, perdenin arkasına geçip üstsüz poz verdi Model Heidi Klum, perdenin arkasına geçip üstsüz poz verdi         
12:55
Haraç vermeyi kabul etmeyen esnafa sokak ortasında infaz! Haraç vermeyi kabul etmeyen esnafa sokak ortasında infaz!         
11:50
Doğum yapan Ebru Şancı, hastane odasından paylaştığı fotoğrafla eşini tiye aldı Doğum yapan Ebru Şancı, hastane odasından paylaştığı fotoğrafla eşini tiye aldı         
11:49
Kolombiya'da berber koltuğundaki müşteriye infaz! Kamera o anları anbean kaydetti Kolombiya'da berber koltuğundaki müşteriye infaz! Kamera o anları anbean kaydetti         
11:18
Deniz Seki, 15 bin dolarlık kral dairesinde konaklayacak Deniz Seki, 15 bin dolarlık kral dairesinde konaklayacak         
11:06
Yasak aşk yaşadıkları iddia edilen Tuğçe Tayfur ve Tolga Bayar'dan ilk açıklama geldi Yasak aşk yaşadıkları iddia edilen Tuğçe Tayfur ve Tolga Bayar'dan ilk açıklama geldi         
11:02
İranlı 'Tosuncuk', Antalya'da 20 milyonluk vurgun yaptı İranlı 'Tosuncuk', Antalya'da 20 milyonluk vurgun yaptı         
10:55
'Barbie' tutkusuyla tasarıma merak salan genç kız, kendi işini kurup birçok ülkeye ihracat yapmaya başladı 'Barbie' tutkusuyla tasarıma merak salan genç kız, kendi işini kurup birçok ülkeye ihracat yapmaya başladı         
10:53
Parasını alamayan eski çalışan ortalığı birbirine kattı! Pala ve sopaların havada uçuştuğu kavga kamerada Parasını alamayan eski çalışan ortalığı birbirine kattı! Pala ve sopaların havada uçuştuğu kavga kamerada         
10:48
Maske yasağının olduğu kentimizde vali maskesiz denetim yaptı Maske yasağının olduğu kentimizde vali maskesiz denetim yaptı         
10:19
Bin liraya aldığı 1974 model Anadol'u 15 bin lira masrafla muhteşem bir hale getirdi Bin liraya aldığı 1974 model Anadol'u 15 bin lira masrafla muhteşem bir hale getirdi         
10:17
16 yaşındaki genç kız İstanbul'da kayboldu, haberi Kayseri'den geldi: Kız bizim namusumuz oldu 16 yaşındaki genç kız İstanbul'da kayboldu, haberi Kayseri'den geldi: Kız bizim namusumuz oldu         
10:13
Adana'da koronavirüs salgını sonrası şalgam satışları patladı Adana'da koronavirüs salgını sonrası şalgam satışları patladı         
10:11
Korona neden bitmiyor? Uyarıya rağmen maskesini kapatmayan kasiyerin umursamaz tavırları kamerada Korona neden bitmiyor? Uyarıya rağmen maskesini kapatmayan kasiyerin umursamaz tavırları kamerada         
09:30
Fenerbahçe, Vedat Muriqi için Lazio ile 20 milyon euro karşılığında anlaştı Fenerbahçe, Vedat Muriqi için Lazio ile 20 milyon euro karşılığında anlaştı         
09:19
Cinnet geçiren genç kız, önce iki erkeği sonra kendisini bıçakladı Cinnet geçiren genç kız, önce iki erkeği sonra kendisini bıçakladı         
08:54
Hangi illerde vaka sayısı artıyor, hangilerinde azalıyor, yoğun bakım sorunu var mı? Bakan Koca'dan son bilgiler Hangi illerde vaka sayısı artıyor, hangilerinde azalıyor, yoğun bakım sorunu var mı? Bakan Koca'dan son bilgiler         
07:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2020 03:40:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Karaismailoğlu Giresun Limanı'ndaki çalışmaları havadan inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei