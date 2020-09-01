Bakan Karaismailoğlu Giresun Limanı'ndaki çalışmaları havadan inceledi - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun Limanı'nda incelemelerde bulundu.
Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, limandaki çalışmaları yerinde incelediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Tarihi bir ulaşım aksında bulunan, Karadeniz Bölgesi'nde kuzey-güney bağlantıları sağlayacak ulaşım yatırımları ile stratejik önemi daha da yükselecek Giresun Limanı'nı inceledik."
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 21:06 - Kaynak: AA
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