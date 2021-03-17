"Kirli güçlerin karşısına dikilen kahraman güvenlik güçlerimiz var" - Son Dakika

"Kirli güçlerin karşısına dikilen kahraman güvenlik güçlerimiz var"

17.03.2021 17:27

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bizleri bölmeye çalışan sadece PKK değil. FETÖ'sü, PYD'si, YPG'si, DAEŞ'i birliğimizi dirliğimizi hedef almış, hala gayri meşru faaliyetlerini devam ettirmeye çalışıyorlar.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bizleri bölmeye çalışan sadece PKK değil. FETÖ'sü, PYD'si, YPG'si, DAEŞ'i birliğimizi dirliğimizi hedef almış, hala gayri meşru faaliyetlerini devam ettirmeye çalışıyorlar. Çok şükür ki, vatandaşlarımızın huzurunu, ülkemizin refahını hedef alan bu kirli güçlerin karşısına dikilen kahraman güvenlik güçlerimiz var" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bingöl'de çeşitli ziyaretler yapmasının ardından Asri Mezarlığı'nın yanında Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın desteğiyle yapılan şehitlik anıtının açılışına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, "Milletimizin, dünyanın karşısına tek vücut halinde dikilerek unutulmaz bir mücadele ile elde ettiği, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. Yıl dönümünün arifesindeyiz. Vatanın kurtuluşu için kendi canlarından vazgeçen şehitlerimiz bu zafer ile sadece aziz milletimizin değil, tüm dünyanın kaderini değiştirmiştir. Yokluklar içindeki bir milletin çağın en güçlü devlet ve silahlarına karşı azim ve inançla nasıl baş edilebileceğinin kanıtı olan gerçek bir destandır. Mehmetçik Çanakkale'de sadece silahlı mücadelesi ile değil, verdiği insanlık dersleriyle de düşmana baş eğdirmiştir. Çanakkale'de şehit olan 250 bin vatan evladı Çanakkale geçilmez dedirtmiş, dahası Kurtuluş Savaşımızın da meşalesini yakmıştır. Yüzüncü yılını kutlamaya hazırlandığımız Türkiye Cumhuriyeti de Çanakkale ruhu üzerine inşa edilmiştir" diye konuştu.

"ŞEHİTLERİMİZİN AZİZ HATIRASINA LAYIK OLMAK BOYNUMUZUN BORCUDUR"

Vatanı, bayrağı, toprağı ve ezanı ne pahasına olursa olsun koruyacaklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Şehitlerimizin aziz hatırasına layık olmak boynumuzun borcudur. Bingöl-Elazığ kara yolunda 24 Mayıs 1993'te 33 askerin sivil ve silahsız haldeyken şehit edildiği elim hadise hem Bingöllülerin hem de tüm milletimizin yüreğinde kapanmayan bir yaradır. Bu zalimce katliam ile PKK'nın gerçek yüzü o günden itibaren hafızalarımıza kazınmıştır. Ancak bizleri bölmeye çalışan sadece PKK değil. FETÖ'sü, PYD'si, YPG'si, DAEŞ'i birliğimizi dirliğimizi hedef almış, hala gayri meşru faaliyetlerini devam ettirmeye çalışıyorlar. Çok şükür ki, vatandaşlarımızın huzurunu, ülkemizin refahını hedef alan bu kirli güçlerin karşısına dikilen kahraman güvenlik güçlerimiz var. Sınırlarımız içinde ve ötesinde, gözü ufukta, eli tetikte bekleyen Mehmetçiğimiz var. Yüce Rabbim, onlardan da onları yetiştiren analardan babalardan da razı olsun, eksikliklerini göstermesin. Askerimizin ayağına taş değmesine bile içimiz elvermezken, zaman zaman ciğerlerimizi yakan, yüreklerimizi dağlayan haberler alıyoruz. Vatan savunmasında kendilerini feda eden şehitlerimiz, hepimizin kalbinde ölümsüzleşiyor ve tarihin şanlı sayfalarında mevcudiyetlerini devam ettiriyorlar. Mehmetçik bu milletin mukaddesidir. Bu yüzden, Bingöl'e kazandırılan bu eşsiz Şehitlik Anıtı'nın da bizlere ve gelecek nesillerimize şehadet mertebesinin kutsiyetini hatırlatmak ve minnet duygularımızı tazelemek bakımından çok kıymetli olduğunu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Programa Bakan Karaismailoğlu'nun yanı sıra TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, Vali Kadir Ekinci, Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, ilçe belediye başkanları, şehit ve gazi aileleri katıldı.

(Muhammet Ali Çiftçi - Sinan Atan/İHA)

Kirli güçlerin karşısına dikilen kahraman güvenlik güçlerimiz var
Kirli güçlerin karşısına dikilen kahraman güvenlik güçlerimiz var
Kirli güçlerin karşısına dikilen kahraman güvenlik güçlerimiz var
Kirli güçlerin karşısına dikilen kahraman güvenlik güçlerimiz var
Kirli güçlerin karşısına dikilen kahraman güvenlik güçlerimiz var
Kirli güçlerin karşısına dikilen kahraman güvenlik güçlerimiz var
Kirli güçlerin karşısına dikilen kahraman güvenlik güçlerimiz var
Kirli güçlerin karşısına dikilen kahraman güvenlik güçlerimiz var
Kirli güçlerin karşısına dikilen kahraman güvenlik güçlerimiz var
Kirli güçlerin karşısına dikilen kahraman güvenlik güçlerimiz var
Kirli güçlerin karşısına dikilen kahraman güvenlik güçlerimiz var

Adil Karaismailoğlu, Çanakkale, Bingöl, PKK, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika 'Kirli güçlerin karşısına dikilen kahraman güvenlik güçlerimiz var' - Son Dakika


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