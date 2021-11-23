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Bakan Kasapoğlu Spor yatırımlarındaki parolamız erişilebilirlik - TAMAMI FTP'DE - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu Spor yatırımlarındaki parolamız erişilebilirlik - TAMAMI FTP'DE

23.11.2021 15:43

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Biz yatırımlarımızı vatandaşlarımızın rahatlıkla erişebileceği, evlerine yakın yerlere, mahallelere, köylere kadar yayılan bir ağ içerisine inşa ediyoruz.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Biz yatırımlarımızı vatandaşlarımızın rahatlıkla erişebileceği, evlerine yakın yerlere, mahallelere, köylere kadar yayılan bir ağ içerisine inşa ediyoruz. Spor yatırımlarındaki parolamız önce erişilebilirlik, sonra kullanılabilirlik ve en nihayetinde de sürdürülebilirliktir dedi.

Bakan Kasapoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesinin sunumunu yaptı. Bütçe görüşmelerinin bir bölümünü gençlerle birlikte takip eden Kasapoğlu, dünyanın iki yıldır koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğini ve bu sürecin, gençlik ve spor alanına büyük kısıtlamalar getirdiğini belirterek, Yeni sorunların aşılması için yeni stratejiler, yeni planlamalar hayata geçirdik. Şaşırmadan, gecikmeden yeni duruma uyumlu tedbirler aldık. Türkiye'nin, diğer alanlarda olduğu gibi gençlik ve spor özelinde de salgın sürecini güçlü altyapısı ve uyguladığı proaktif politikalar sayesinde başarıyla yönettiğini özellikle ifade etmek istiyorum dedi.

'SPOR YATIRIMLARINDAKİ PAROLAMIZ ERİŞİLEBİLİRLİK'

Bakan Kasapoğlu, pandemi sürecinde gerçekleştirilen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda, milli sporcuların Türkiye'yi gururlandırdığını ve alınan 13 madalyayla rekor kırıldığını, bazı dallarda da ilk madalyaların geldiğini hatırlatarak, Geçtiğimiz sene yine Plan ve Bütçe Komisyonumuzda, pandemi nedeniyle bu yıla ertelenen Tokyo 2020'ye atıfta bulunarak, 2021 yılının madalyalar yılı olacağına vurgu yapmıştım. Hamdolsun bugün bu hedefimizi gerçekleştirmiş olmanın, spor tarihimize yeni hikayeler kazandırmanın bahtiyarlığı içerisindeyiz. 2002'den bu yana sporda gerçekleştirmiş olduğumuz hamlelerin meyvelerini toplamaya başladık diye konuştu.

Ardından bakanlığının yatırımlarını anlatan Kasapoğlu, 2021 yılında ise 66 adet projenin yapımı, 64 adet tesisin de proje çalışmaları devam ediyor. 12 tesis için de ihale çalışmaları içerisindeyiz. Olimpik ölçülerdeki ilk kapalı veledrom tesisini bu yıl Konya'da hizmete açacağız. Biz yatırımlarımızı vatandaşlarımızın rahatlıkla erişebileceği, evlerine yakın yerlere, mahallelere, köylere kadar yayılan bir ağ içerisine inşa ediyoruz. Spor yatırımlarındaki parolamız önce erişilebilirlik, sonra kullanılabilirlik ve en nihayetinde de sürdürülebilirliktir ifadelerini kullandı.

'3 MİLYON 900 BİN ÖĞRENCİMİZE YETENEK TARAMASI YAPACAĞIZ'

Olimpiyatta yakalanan başarılarla birlikte spora olan ilginin arttığını dile getiren Kasapoğlu, bu durumu daha da pozitife çevirmek için çalışmalarının devam ettiğini vurgulayarak, Bugüne kadar 1 milyon 226 bin çocuğa ulaşılan 'Sportif Yetenek Taraması' projesinde yeni bir döneme geçeceğiz. Yeni dönemde, bilim insanlarıyla birlikte program kapsamında uygulanan spor eğitimlerinin geliştirilmesini ve seçilen öğrencilere daha etkili bir eğitim verilebilmesini amaçlıyoruz. Bu kapsamda Sporcu Kimliği Geliştirme Eğitim Programı ismiyle yeni çalışmaları hayata geçireceğiz. Kısa zaman içerisinde 3 milyon 900 bin öğrencimizin yetenek taramalarına da başlayacağız dedi.

'1 MİLYON 5 BİN 408 GENCİMİZE KREDİ SAĞLADIK'

Bakan Kasapoğlu, bakanlığın öğrencilere sağladığı burs, kredi ve yurt imkanlarıyla ilgili de şunları söyledi

Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde devlet üniversitelerinde okumak isteyen gençler yüklü meblağlar ödemek zorundayken, Türkiye'de devlet üniversitelerinde eğitim bedava. Dünya üzerinde devlet eliyle verilen en kapsamlı ve en geniş öğrenci bursu sistemini gençlerimize sağladık. 2021 yılında 451 bin 608 öğrenciye burs verdik. Burs almak için başvuran fakat burs alma kriterlerine sahip olmayan öğrencilerimiz için de öğrenim kredisi seçeneği sunduk. 2002'den bu yana faydalanan öğrenci sayısında 9 kat, yapılan ödeme tutarında 14 kat artış ortaya koyduk. 2002'de 45 lira olan burs rakamı, bugün lisansta 650, yüksek lisansta 1300 ve doktorada 1950 lira seviyesinde. Burs almak için başvuran fakat burs alma kriterlerine sahip olmayan öğrencilerimiz için de öğrenim kredisi seçeneği sunduk. 2021 yılında öğrenim kredisi almak isteyen 1 milyon 5 bin 408 gencimize kredi sağladık

'YURTLARIMIZIN KAPASİTESİ 742 BİN 780'

Bakan Kasapoğlu, Türkiye'deki öğrenci yurdu kapasitesinin Avrupa ülkelerinin çok üzerinde olduğunu belirterek, şöyle devam etti

Bizde sadece bakanlık yurtlarımızın kapasitesi 742 bin 780'dir. Buna diğer ülkelerdeki gibi özel ve üniversite yurtlarını da eklersek, toplam kapasite 1 milyon 40 bin seviyelerine çıkıyor ki bu sayı İngiltere kapasitesinin neredeyse 2 katına denk geliyor. 81 il ve 249 ilçede toplam 779 öğrenci yurdumuz var. Yurtlarımızın 5 tanesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hizmet veriyor. Son 19 yılda bu alanda özveriyle, gayretle, fedakarlıkla ve kararlılıkla yürütülen bir çalışma var. Sayın Cumhurbaşkanımızın gençliğe yönelik koymuş olduğu vizyon ve hedefler var. Öğrenci yurtlarımızdaki istikrar, Türkiye'nin her alanda ortaya koyduğu istikrarın izdüşümleridir. 2002'de sadece 190 yurt vardı. Bu yurtların büyük bir kısmı ekonomik ömrünü tamamlamıştı. Biz 779 rakamına ulaşırken, mevcut 190 yurdun neredeyse tamamını da baştan inşa ettik

Bakan Kasapoğlu ayrıca bakanlığın 2022 yılı bütçesinin, 27 milyar 782 milyon 948 bin TL olduğunu açıkladı.

TAMAMI FTP'DE

HABER Besti KARALAR ANKARA, (DHA)-

Bakan Kasapoğlu Spor yatırımlarındaki parolamız erişilebilirlik - TAMAMI FTP'DE
Bakan Kasapoğlu Spor yatırımlarındaki parolamız erişilebilirlik - TAMAMI FTP'DE
Bakan Kasapoğlu Spor yatırımlarındaki parolamız erişilebilirlik - TAMAMI FTP'DE
Bakan Kasapoğlu Spor yatırımlarındaki parolamız erişilebilirlik - TAMAMI FTP'DE

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Mehmet Kasapoğlu, Türkiye, Kredi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu Spor yatırımlarındaki parolamız erişilebilirlik - TAMAMI FTP'DE - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Kasapoğlu Spor yatırımlarındaki parolamız erişilebilirlik - TAMAMI FTP'DE - Son Dakika
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