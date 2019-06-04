Bakan Kurum, hemşehrileriyle bayramlaştı
KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, Konya
protokolü ve vatandaşlar düzenlenen programda bir araya gelerek bayramlaştı. Bakan Kurum ve beraberindeki heyet çocuk bakımevi ve huzurevini de ziyaret etti. Mevlana
Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum, AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta
, MHP
Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı
, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay
, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak
, Konya milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve şehir protokolü vatandaşların Ramazan Bayramını tebrik ederek bayramlaştı. Buradaki programın ardından Bakan Kurum ve beraberindekiler Mevlana Sevgi Evleri
Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdundaki çocuklarla bir araya geldi. Çocuklarla bayramlaşan Bakan Kurum bir süre öğrencilerle sohbet etti. Kurum, buradan Dr. İsmail Işık
Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine giderek yaşlılara karanfil dağıtıp bayramlarını kutladı.