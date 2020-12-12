Bakan Pakdemirli: Gazianteplilerin 2050 yılına kadar suyla ilgili problemi kalmayacak - Son Dakika

Bakan Pakdemirli: Gazianteplilerin 2050 yılına kadar suyla ilgili problemi kalmayacak

12.12.2020 15:51
Bakan Pakdemirli: Gazianteplilerin 2050 yılına kadar suyla ilgili problemi kalmayacak, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı sayesinde Gazianteplilerin 2050 yılına kadar suyla ilgili bir problemi kalmayacağını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı sayesinde Gazianteplilerin 2050 yılına kadar suyla ilgili bir problemi kalmayacağını bildirdi.

Pakdemirli, Kahramanmaraş'ta düzenlenen Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı açılış töreninin ardından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve diğer ilgililerle regülatör alanında incelemelerde bulundu.

Burada gazetecilere değerlendirme yapan Pakdemirli, bu projenin bir ihtiyaçtan doğduğunu söyledi.

Gaziantep'in hızla gelişen nüfusuyla artan ihtiyaçları için 2 yıl gibi kısa bir sürede büyük bir projeyi tamamladıklarını ve proje için şu ana kadar harcanan rakamın 2,6 milyar lira olduğunu bildiren Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz bugün ayrıca Doğanpınar Barajı'nı da açtık. O da 80 bin hektarlık alanı sulamaya yetecek bir baraj. Bu barajla birlikte 3,2 milyar liralık devasa projeleri açtık. Gaziantep gibi güzide şehrimiz bu yatırımları hak ediyor. Hakikaten her konuda öncü bir şehir. Sanayisi, ekonomisi, ihracatı, gastronomisi ve yeni yeni şehirleşmesiyle de doğu illerimizin incisi haline geldi. Biz de bu şehrimizin bakanlığımız alanına giren sulama ve tarım konularında hem belediyemize hem de Gaziantep'imize destek olmaya devam ediyoruz."

Pakdemirli, açılışı yapılan tesisin yapımının zorlu ve meşakkatli olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"144 kilometrelik bir isale hattından, içinden arabaların geçebileceği tünellerden bahsediyoruz. Bu suyu 144 kilometre boyunca memba kalitesinde taşıyıp Gaziantepli vatandaşlarımıza ulaştırmaktan bahsediyoruz. Bundan dolayı son derece gururluyuz. Burası 3 etap. Diğer etaplar henüz tamamlanmadı. Barajı ve arıtma tesisi de var. Bunların da tamamlanmasıyla beraber devasa yatırımlarımıza yenilerini katmış olacağız. Şu anda 100 milyon metreküp diyeceğim, diyeceksiniz ki 'Bu nedir?' Yani Gaziantep'in yıllık ihtiyacının yarısını buradan karşılıyoruz. Barajı tamamladığımızda da Gaziantep'in yıllık ihtiyacının hepsini karşılayacak şekilde su potansiyeli sağlanmış olacak. Mevcut su kaynaklarını da düşündüğümüz zaman bundan sonra Gazianteplilerin 2050 yılına kadar suyla ilgili bir problemi kalmamış olacak."

"Melen'den sonra en büyük su projesi"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de ilgililere teşekkür ederek, "Evliya Çelebi buraları dolaşırken 'Buraları anlatmaya ne kalem ne kelam yeter.' diyor. Mezopotamya'dan Doğu Akdeniz'e geçen hattayız. Buradaki su yönetimi, altın ve petrol yönetimi kadar önemli. Sayın bakanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin Melen'den sonra en büyük su projesi 2 yılda tamamlandı. Dağlar delindi, onlarca mühendis, yüzlerce işçi kardeşimiz çalıştı ve başarıldı." dedi.

Bekir Pakdemirli, Gaziantep, İçme Suyu, Düzbağ, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Pakdemirli: Gazianteplilerin 2050 yılına kadar suyla ilgili problemi kalmayacak - Son Dakika Ekonomi


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