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Bakan Pakdemirli: Kırsal kalkınma yatırımı için 1,3 milyar lira ayırdık - Son Dakika

Bakan Pakdemirli: Kırsal kalkınma yatırımı için 1,3 milyar lira ayırdık

15.12.2021 11:08
Bakan Pakdemirli: Kırsal kalkınma yatırımı için 1,3 milyar lira ayırdık

Bakan Pakdemirli: Kırsal kalkınma yatırımı için 1,3 milyar lira ayırdıkTARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2022 yılında kırsal kalkınma yatırımını desteklemek için 1,3 milyar lira ayırdık.

Bakan Pakdemirli: Kırsal kalkınma yatırımı için 1,3 milyar lira ayırdık

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2022 yılında kırsal kalkınma yatırımını desteklemek için 1,3 milyar lira ayırdık. Tüm yatırımcılara bir kez daha sesleniyorum, desteğiniz hazır sizi bekliyor. Durmayın, beklemeyin, projelerinizi hazırlayın" dedi.

Bakan Pakdemirli, 'Kırsalda değişim hikayesi yazılıyor' temasıyla Ankara'da otelde düzenlenen 'Kırsal Kalkınma Sempozyumu'na katıldı. Sempozyumda Bakan Pakdemirli'nin yanı sıra Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç ile çok sayıda davetli de yer aldı. Burada konuşan Pakdemirli, kırsalın kalkınmasının, Türkiye'nin kalkınması anlamına geldiğini vurgulayarak, "Kırsalın gelişmesi; üretimin de sanayinin de ihracatın da gelişmesi demektir. Tamda bu anlayışla 'yerinde üretim, yerinde işleme, yerinde kalkınma' diyerek, kırsala yatırım yapacak, kadınımıza gencimize iş sağlayacak, ülkemizin kalkınmasına bir tuğla koyacak her bir üreticinin, her bir girişimcinin peşindeyiz, peşinde olmaya da devam edeceğiz" dedi.

'DURMAYIN, BEKLEMEYİN, PROJELERİNİZİ HAZIRLAYIN'Son 19 yılda kırsal kalkınmaya yönelik yapılan projeleri anlatan Bakan Pakdemirli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte ihtiyaçlar ve dünyadaki gelişmeler çerçevesinde hem uygulama hem de içerik olarak projeleri güncelliyor ve çeşitlendiriyoruz. Bu projelerin başında Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı geliyor. Bu program kapsamında 2006'dan bugüne sağladığımız desteklerle yaklaşık 15 bin projeye ve makine-ekipmana günümüz rakamlarıyla 12 milyar lira hibe ödemesi yaptık, 112 bin insanımıza istihdam sağladık. Bu yıl ise 3 bin 458 proje için 1,1 milyar lira hibe tahsis ettik. 2022 yılı için 31 Ekim'de almaya başladığımız Kırsal Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamındaki projelerin başvuru sürecini 21 Ocak'ta tamamlayacağız. Ayrıca 300 bin liraya kadar olan makine-ekipmanlara, bu kapsamda yüzde 50 hibe desteği vereceğiz. Yine Ekonomik Yatırımlar kapsamında proje tutarı 250 bin lira ila 3,5 milyon lira arasındaki proje başvurularını 31 Ekim itibarıyla başlattık ve başvuru sürecini 31 Ocak 2022 itibarıyla tamamlıyor olacağız. 2022 yılında kırsal kalkınma yatırımını desteklemek için 1,3 milyar lira ayırdık ve ben buradan tüm yatırımcılara bir kez daha sesleniyorum, desteğiniz hazır sizi bekliyor. Durmayın, beklemeyin, projelerinizi hazırlayın" diye konuştu.

Bakan Pakdemirli ayrıca Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) çok yakın zamanda 'Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması-LEADER Yaklaşımı' tedbirine yönelik yeni çağrıya çıkacağını belirterek, "Önümüzdeki günlerde çıkacağımız bu çağrının bütçesi yaklaşık 24 milyon euro olacaktır. Hayırlı uğurlu olsun. Avrupa Birliği'ne (AB) aday ülkeler içinde, IPARD programını en başarılı uygulayan ülkeyiz. Edindiğimiz bu tecrübeler ışığında, ilgili tüm paydaşların katılımıyla 2027 yılına kadar uygulanacak IPARD-3 Programı'nı da hazırladık. İnşallah, 8 Aralık tarihinde AB Komisyonu onayına sunulan IPARD-3 Programı'nda, kısa sürede onay sürecinin tamamlanmasını ve ardından hızlıca uygulamaya geçmesini planlıyoruz" dedi.

Bakan Pakdemirli: Kırsal kalkınma yatırımı için 1,3 milyar lira ayırdık
Bakan Pakdemirli: Kırsal kalkınma yatırımı için 1,3 milyar lira ayırdık
Bakan Pakdemirli: Kırsal kalkınma yatırımı için 1,3 milyar lira ayırdık
Bakan Pakdemirli: Kırsal kalkınma yatırımı için 1,3 milyar lira ayırdık
Bakan Pakdemirli: Kırsal kalkınma yatırımı için 1,3 milyar lira ayırdık
Bakan Pakdemirli: Kırsal kalkınma yatırımı için 1,3 milyar lira ayırdık

Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli: Kırsal kalkınma yatırımı için 1,3 milyar lira ayırdık - Son Dakika


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