Bakan Selçuk: "8,5 Milyon İnsanımızı İş Sahibi Yaptık, 2,5 Milyon Haneye Düzenli Sosyal Yardım...

Bakan Selçuk: "8,5 milyon insanımızı iş sahibi yaptık, 2,5 milyon haneye düzenli sosyal yardım veriyoruz"SİİRT – Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2002'de ihracatımız 36 milyar dolar iken, bugün 170 milyar dolar.

Bakan Selçuk: "8,5 milyon insanımızı iş sahibi yaptık, 2,5 milyon haneye düzenli sosyal yardım veriyoruz"



SİİRT – Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2002'de ihracatımız 36 milyar dolar iken, bugün 170 milyar dolar. 2007'den bu yana 8,5 milyon insanımızı iş sahibi yaptık. 2,5 milyon haneye düzenli sosyal yardım veriyoruz" dedi.

Bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Siirt'te gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Siirt Valiliğini ziyaret etti. Bakan Selçuk'u Siirt Valisi Ali Fuat Atik ve protokol üyeleri karşıladı. Valilik Şeref defterini imzalayan Bakan Selçuk, Vali Atik'ten bilgi aldı. Daha sonra bir düğün salonunda Bakan Selçuk, gazi ve şehit yakınları, engelliler, STK'lar ve kadınlar ile bir araya geldi.

Bakan Selçuk, 2016 yılından bu yana Siirt'in bir hayli gelişmiş, güzelleşmiş olduğunu söyleyen Bakan Selçuk, şehre ayak bastığınız ilk andan itibaren bu değişimi, gelişimi fark etmemenin mümkün olmadığını dile getirdi. Bakan Selçuk, "Birlik ve beraberlik içerisinde Siirt'li kardeşlerimizle şehrimize yeni bir çehre kazandırdık. Hamdolsun artık şehrimizde, kaynaklarını halka hizmet için kullanan bir yerel yönetim anlayışı hakim. Çünkü Siirt, Mezopotamya ve Anadolu uygarlıklarının kesiştiği bir medeniyet şehri burası büyük alimleri, evliyaları, önemli zatları yetiştirmiş mübarek bir belde. Mazisinden aldığı bu sorumluluk Siirt'in; yatırımıyla, üretimiyle, hizmetleriyle ülkemizin gelecek tasavvuruna uygun bir çehreye kavuşmasını ve sahip olduğu değerlere layık bir şehir olmasını gerekli kılıyor. Bu anlayışla Siirt'e 17 yılda 9 milyar lirayı aşkın kamu yatırımı yaptık. Bu yatırımlar içerisinde; eğitim, sağlık, ulaşım, ticaret, sosyal yardımlar, sanayi gibi birçok hizmeti barındırıyor. Aile, çalışma ve sosyal hizmetler alanında ise yaklaşık 2 milyar lira yatırım yaptık. 3 kuruluşumuzla 48 engellimizin bakım ve rehabilitasyonunu gerçekleştiriyoruz. Bakanlığımıza bağlı 2 Sosyal Hizmet Merkezimiz (Kurtalan ve Merkez faaliyette, Pervari SHM planlama aşamasında) ve 4 Aile Destek Merkezimiz ile ailelerimize hizmet veriyoruz. Aile Sosyal Destek Programı kapsamında 27 meslek elemanımızla bugüne kadar 13 bin hane ziyareti gerçekleştirdik" dedi.

"İlimizde bugüne kadar teşviklerden yaklaşık 7 bin işyeri yararlandı"

Siirt'teki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 17 yılda 1,5 milyar lira kaynak aktardık" diyen Selçuk, şunları kaydetti:

"Sosyal yardım ve hizmetlerin yanı sıra istihdamı teşvik politikalarımızı etkin bir şekilde hayata geçirdik. İlimizde bugüne kadar teşviklerden yaklaşık 7 bin işyeri yararlandı. Ödediğimiz toplam teşvik tutarı ise yaklaşık 200 milyon liradır. 2002'den bugüne 120 bin vatandaşımızın İŞKUR aracılığıyla işe yerleşmesini sağladık. İşgücünün niteliğini artırmak için uyguladığımız aktif işgücü programlarımızdan 90 binden fazla vatandaşımız yararlandı. 2002'de ilimizde aktif sigortalı kişi sayısı 23 bin iken 2018 sonunda bu sayı 58 bin 714 yükseldi. Siirt, inşallah, yeni dönemde ekonomideki potansiyelini geliştirmeye devam edecek. Bu keşif hem Siirt'in hem de ülkemiz ekonomisine önemli bir katkı sağlayacak inşallah. Ben şimdiden hepimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hükümetimiz, Siirt'in asli hüviyetine kavuşması için gerek valiliğimiz gerekse belediyemiz vasıtasıyla var gücüyle çalışıyor. Gayemiz, 2023 hedeflerimize yürürken; mevcut potansiyel ve sahip olduğu şartlar doğrultusunda 81 ilimizin tamamının gelişmişlik seviyesini en üst düzeye çıkarmak."

"Siirt'te 3 bakım kuruluşumuzda 48 engellimiz hizmet alıyor"

2002'de 1 milyar TL olan sosyal yardımların bugün 43 milyar TL'ye yükselttiklerini belirten Bakan Selçuk, "Bizler bu seviyeye gelinceye ne çabalar sarf ettik. Bu süreçte terörle mücadelemizi kararlılıkla sürdürdük. Milletimizle beraber onlara geçit vermedik. 2002'de ihracatımız 36 milyar dolar iken, bugün 170 milyar dolar. 2007'den bu yana 8,5 milyon insanımızı iş sahibi yaptık. 2,5 milyon haneye düzenli sosyal yardım veriyoruz. Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımıza istihdam, konut kredisi desteği, ücretsiz seyahat hakkı gibi pek çok imkan sağladık. Siirt'te bugün 441 şehit yakını, gazi ve gazi yakını memur var. İlimizde evde bakım yardımı kapsamında 2018'de 3 bin 300 engelli vatandaşımız için 45 milyon lirayı aşkın ödeme yaptık. Siirt'te 3 bakım kuruluşumuzda 48 engellimiz hizmet alıyor. İhtiyacı olan ailelerimizin engelli yakınını yıl içinde misafir ettiğimiz süreyi 30'dan 45 güne çıkarıyoruz. Bundan sonra engelli vatandaşlarımız farklı kurumlara vermek için ayrı ayrı rapor almayacak, elektronik formatta olacak.56 bin engelli kardeşimizi kamuda istihdam ediyoruz. Bugüne kadar 384 bin engelli kardeşimizi iş hayatına kazandırdık. Kadınlarımıza; doğum ve süt izni, yarı zamanlı çalışma ve sigorta prim destekleri gibi birçok alanda teşvikler sağladık. Son 10 yılda, kadınlarımızın işgücüne ilave katılım oranında Avrupa'da birinci sıraya yükseldik. 6,1 milyon girişimcimizin 926 binini kadınlarımız oluşturuyor. Siirt Belediye Başkan Adayı Ali İlbaş ile Siirt'i hak ettiği hizmetlere kavuşturacağız" dedi.

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