Bakan Selçuk Malatya'da Okul Açılışına Katıldı

Bakan Selçuk Malatya'da okul açılışına katıldıMALATYA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Türkiye'nin birikimi bu kuruluşları yükseltmekten gurur duyar ve bunu yapabilecek kapasitededir.

Bakan Selçuk Malatya'da okul açılışına katıldı



MALATYA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Türkiye'nin birikimi bu kuruluşları yükseltmekten gurur duyar ve bunu yapabilecek kapasitededir. O nedenle hiçbir endişeniz olmasın, hep beraber Türkiyemizi yükselteceğiz, öğretmenlerimizin omuzlarında Türkiye'nin yücelmesine hizmet edeceğiz" dedi.

Malatya'da Atatürk Kız Anadolu Lisesinin açılışına katılan Bakan Selçuk, okulun Malatya'ya kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu teşekkürlerimizin elbette bir sonucu da olmalı. İnsanlar bu okulların açılması, bu kurumların oluşturulmasına hizmet ederken öğrencilerimizin vazifesi de çok çalışmak ve bu ülke için güzel bir geleceğe sizlerin isminizle cisminizle hizmet etmeniz ve dünyaya bir başarı hikayesi oluşturacak nefesleri, solukları buradan yükseltmektir. Sizler eğer hedefinizi dünya çapında bir hedef olarak koyarsanız bizlerin ve bu kurumların yapılmasında emeği geçenlerin gayretlerini de boşa çıkarmamış olacaksınız. Burada velilerimiz var. Burada anne babalar var, onlara da çocuklarının eğitiminde gösterdikleri hassasiyet dolayısıyla özellikle teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, "Bütün bu çabalar biriktikçe Türkiyemizin yükselmesi, yücelmesi ve dünyada dimdik ayakta duran gururuyla, şerefi, onuruyla, haysiyetiyle biz buradayız ve bu topraklarda dimdik ayakta duracağız mesajı veren çocukların yetişmesi temel gayemiz. İnşallah hep birlikte bu gayemize yönelik olarak çabalarımız artacak, yeni okullar, yeni kuruluşlar Türkiye'de tıpkı bir fidan gibi büyüyecek ve gelecekten daha umutlu olacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eğitimle ilgili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çerçevesinde yapacağımız yeni atılımlarla büyük bir umudun taşıyıcıyız. Bu umudu Cumhurbaşkanımızın gösterdiği doğrultuda bütün kabine arkadaşlarımızla beraber eğitimi yükseltmek noktasında çok büyük gayretlerin içerisindeyiz. Mesleki teknik eğitimde olsun, genel eğitimde olsun, diğer bütün eğitimin alt dallarında olsun hepsinde ayrı ayrı çabalarımız, gayretlerimiz sürüyor. İnşallah en kısa zamanda da çok somut neticeleri almaya başladık, daha da büyük neticeler alacağız ve bunu bütün halkımızla da paylaşacağız. Bizler bu işin nasıl yapılacağını, ne şekilde olacağını projesiyle, fizibilitesiyle, finansmanıyla, insan kaynağı ile her şeyi ile yoluna koymak noktasında hiçbir sıkıntıya sahip değiliz. Türkiye'nin birikimi bu kuruluşları yükseltmekten gurur duyar ve bunu yapabilecek kapasitededir. O nedenle hiçbir endişeniz olmasın, hep beraber Türkiyemizi yükselteceğiz, öğretmenlerimizin omuzlarında Türkiye'nin yücelmesine hizmet edeceğiz" diye konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, okulu 7 ay gibi kısa bir sürede tamamladıklarını ifade ederek, yapımda kendilerine katkı sağlayanlara teşekkür etti.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de, okulun iyi ve donanımlı öğrenciler yetişmesine vesile olmasını temenni ederek, katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Malatya Valisi Aydun Barış, okulu çok beğendiğini ifade ederek, yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Programa Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, Ahmet Çakır ile Hakan Kahtalı, Malatya Büyükeşhir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Battalgazi Belediye Başkanı ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selahattin Gürkan katıldı.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Erdoğan, Avrupa Parlamentosunun Türkiye Kararını Eleştirdi: Keşke Öyle Bir Karar Alsalar

Okulda Gizlice İşe Giren Veli, Öğrencilere Bozuk Yemek Verildiğini İspat Etti

Türkiye'deki Her Bebek 5 Bin 513 Dolar Borçla Doğuyor

Kruvaziyer Limanı ile Türkiye'ye Para Yağacak! Turistler 5 Katı Fazla Harcayacaklar