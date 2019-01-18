Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile Bir Araya Geldi

Bakan Soylu, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile Bir Araya Geldi

11 dakika önce

– İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bulgaristan'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile görüştü.

Bakan Soylu, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile Bir Araya Geldi, System.String[]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bulgaristan'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile görüştü. Bir saat süren görüşmede sınır güvenliği, göç, terör ve uyuşturucuyla mücadele gibi konular ele alındı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin daha da artırılması konusunda temennilerin dile getirildiği toplantıda, Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ilişkilerin derinliği ve ortak kültüre dikkati çeken Borisov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakın dostluğundan da bahsetti.

Borisov, iki ülke arasındaki ilişkilerin mükemmel düzeyde olduğuna vurgu yaparak, kurumlar arası ve özellikle iki ülkenin cumhuriyet başsavcılıkları arasında ciddi temasların bulunduğunu belirtti.

Türkiye'nin Avrupa Birliği ile göç anlaşmasına dikkati çeken Borisov, Türkiye Bulgaristan ilişkilerinin örnek teşkil ettiğini kaydetti.

Borisov, görüşme sonrasında İçişleri Bakanı Soylu'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çektirdiği fotoğrafı gösterdi.

Toplantıya Bulgaristan İçişleri Bakanı Mladen Marinov'un yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Bulgaristan Cumhuriyet Başsavcısı Sotir Tsatsarov ile Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy katıldı. - Bulgaristan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:24 Kaynak: DHA

Türkiye, Süleyman Soylu, Bulgaristan, Dünya
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