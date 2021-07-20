Üye Girişi
Bakan Soylu, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'ndeki askerlerle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

Bakan Soylu, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'ndeki askerlerle bir araya geldi Açıklaması

20.07.2021 01:00
Bakan Soylu, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'ndeki askerlerle bir araya geldi Açıklaması, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'taki Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'ni ziyaretinde, "Sizler terörü bitiren nesil olarak yüzlerce yıl bu topraklarda sizlerden sonra yaşayanların dualarında olacaksınız. Kahramanlık öyküleriniz dilden dile anlatılacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'taki Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'ni ziyaretinde, "Sizler terörü bitiren nesil olarak yüzlerce yıl bu topraklarda sizlerden sonra yaşayanların dualarında olacaksınız. Kahramanlık öyküleriniz dilden dile anlatılacak. Her birinizin ismi, şanı tarih kitaplarında yer alacak. Bu milletin birliğine, beraberliğine yaptığınız hizmet hem etrafımızdaki coğrafyaya hem de dünyaya büyük bir miras bırakacak." dedi.

Beraberinde İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Cudi Dağı'ndaki Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'ni ziyaretinde askerlerle yemekte bir araya gelen Soylu, burada yaptığı konuşmada, arife gününde aynı sofranın etrafında buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Allah'tan nice Kurban Bayramlarına hep birlikte ulaşmayı dileyen Soylu, "Allah nazlı nazlı dalgalanan ay yıldızlı bayrağımızın altında, ezan-ı Muhammedi'nin kucaklayıcılığında, ailelerimizle ülkemizin hürriyetiyle bağımsızlığıyla nice bayramlara ulaşmayı nasip etsin." diye konuştu.

"Biliyoruz ki kurban en sevdiğin için feda etmek, en sevdiğin için feda olmaktır. Hazreti İbrahim canından aziz bildiğini feda etmek, Hazreti İsmail de çok sevdiği için feda olmaya hazır bir anlayışı ortaya koyan bir emaneti bize bıraktılar. Bu sofranın etrafındakiler de bu ülkenin hürriyeti, bağımsızlığı, bayrağımız, namusumuz için her biri İbrahim, her biri İsmail. Bu anlayış içerisindeyiz ve kurban bir taraftan bizim için vuslat ama bir taraftan bizim için büyük bir hatırlanış ve hatırlatıştır. Bu vesileyle öncelikle tekrar her birinize milletimiz, geçmişimiz, geleceğimiz adına şükranlarımızı ifade etmek istiyoruz. Allah sizden razı olsun, Allah ayağınıza taş değdirmesin. Cenab-ı Allah sizi muhafaza etsin." ifadelerini kullanan Soylu, şu anda bulundukları Cudi'nin bir zamanlar maalesef terör örgütünün en önemli alanlarından biri olduğunu hatırlattı.

"Kahramanlık öyküleriniz dilden dile anlatılacak"

Soylu, "Türkiye'nin huzur içerisinde tıkır tıkır işlediği bir anlayışı sizin kahramanlıklarınız ortaya koyuyor.

Burada vatan nöbetindesiniz. Her türlü riski alıp, bu ülkenin huzurunu bozmaya çalışanlara karşı bir mücadele sergiliyorsunuz. Memleketimizin her köşesinde vatandaşımız, milletimiz, huzur içerisinde yarın inşallah Kurban Bayramı namazına gidecekler, ardından da inşallah kurbanlarını kesecekler. Bizi ayakta tutan unsur da budur. Allah'a hamdolsun." diye konuştu.

"Sizler terörü bitiren nesil olarak, yüzlerce yıl bu topraklarda sizlerden sonra yaşayanların dualarında olacaksınız. Kahramanlık öyküleriniz dilden dile anlatılacak. Her birinizin ismi, şanı tarih kitaplarında yer alacak. Bu milletin birliğine, beraberliğine yaptığınız hizmet hem etrafımızdaki coğrafyaya hem de dünyaya büyük bir miras bırakacak. Bu fırsatı yakaladık. Biraz önce size hitap eden Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, inançla hep birlikte bu fırsatı yakaladık." diyen Soylu, terörle mücadelede sağlanan başarıya değindi.

Soylu, sözlerini söyle sürdürdü:

"Terör örgütleri Türkiye'yi terbiye etmeye çalışıyorlardı şimdi esameleri okunmuyor. Bunun kahramanı sizlersiniz. Yüreğiniz, cesaretiniz, bu memlekete olan inancınız, analarınıza, babalarınıza ve kardeşlerinize, arkadaşlarınıza verdiğiniz söz. Biz farklı bir milletiz. Bize meydan okuyanlara, bu toprakları huzursuz etmek isteyenlere, bize had bildirmeye çalışanlara, bizim geleceğimize ambargo, ipotek koymaya çalışanlara Cenab-ı Allah'ın inayetiyle verdiği güçle kuvvetle milletimizin dualarıyla ders vermeyi bilen bir milletiz. Kimse kahramanlık öykülerimizin Kurtuluş, İstiklal mücadelesinde kaldığını zannetmesin. Bu millet doğuştan kahramandır ve bu toprakların üzerinde oyun oynamaya, oyun oynanılmasına asla müsaade etmez. Siz de müsaade etmiyorsunuz."

"Ağrı Dağı'ndan Tendürek'e, Kato'dan Gabar'a kadar çok mesafe alındı"

Memleketin her noktasında kahramanca mücadele eden polise, askere, jandarmaya, güvenlik korucularına güvendiklerini belirten Soylu, el birliği içerisinde büyük bir iş başarıldığını aktardı.

Batı'nın güç verdiği terör örgütlerinin bu topraklarda dize getirildiğini, hadlerinin bildirildiğini dile getiren Soylu, bundan daha büyük bir onur ve şeref olmadığını söyledi.

Soylu, yarın ülkedeki bütün camilerde şehitlere, gazilere ve kahramanca mücadele eden güvenlik güçlerine dua edileceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu milleti köleleştirmek isteyenlere karşı ortaya koyduğunuz bu büyük mücadele hep duaya mazhar olacaktır. Çok mesafe alındı, içeride, dışarıda, Ağrı Dağı'ndan Tendürek'e, Kato'dan Gabar'a kadar çok mesafe alındı. Şehirlerimizin içerisinde huzurumuzu bozanlara yapılan mücadeleye kadar çok mesafe alındı. Terör örgütünün bütün imkanlarını, kabiliyetini, kaynaklarını kesene kadar çok mesafe alındı. İnanç olmasa Allah'a teslimiyet olmasa bu milletin asaletine mensubiyet olmasa yüreğiniz olmasa cesaretiniz olmasa bu mesafe alınmaz."

"Bu milletin canını çok yaktılar, bu ülkeye çok bedeller ödettiler. Daha fazla büyümemize mani oldular. Çocuklarımızın, geleceğimizin, gelecek nesillerimizin, işlerine, güçlerine mani oldular. Karamsarlık ortaya koydular ama hak her zaman batılın karşısında galip ayrılır. Bizim inancımız budur." diyen Soylu, memleketin terörle mücadelesinde, güvenliğinde çok mesafe kat edildiğini aktardı.

Soylu, üs bölgesinde de gördüklerini, teknolojinin en üst seviyede olduğunu dile getirerek, "İHA'sından, SİHA'sına, modern üs bölgesinden ATAK helikopterlerine kadar. Allah'a hamdolsun terör örgütlerinin kamp yaptığı bölgelerde bugün sizlerin ortaya koymuş olduğu sahavet sadece terör örgütünün değil onların ağababalarını da çıldırtmaktadır. Allah sizden razı olsun." dedi.

Askerlere aileleriyle ömür boyu huzur içerisinde yaşamaları temennisinde bulunan Soylu, güvenlik güçlerine minnettar ve müteşekkir olduklarını kaydetti.

Soylu, "Sonuna kadar sizlerle birlikteyiz. Bu işi temizleyeceğiz ve bu defteri kapatacağız. Bu defteri kapatmanın şerefi de onuru da inşallah şu neslin ve kahramanların olur. Allah arife günü, Kurban Bayramı hürmetine inşallah bu toprakları, bu memleketin dünyanın en huzurlu memleketi olması hususunda dualarımızı kabul eder. Sizlere, ailelerinize, tüm arkadaşlarınıza ve bütün kahramanlarımıza, gazilerimize, şehit ailelerimize ve bu milletin her bir ferdine, Müslüman coğrafyaya, bu Müslüman coğrafyanın mağdur ve mazlumlarına hayırlı bayramlar diliyoruz. Allah nicesine birlikte kavuşmayı nasip etsin." şeklinde konuştu.

Üs bölgesini ziyarette Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan da yer aldı.

Uzman Çavuş, Jandarma, Mevla, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Soylu, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'ndeki askerlerle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İkinci çocuğunu kucağına alan Almeda Abazi, kızının yüzünü ilk kez gösterdi 00:08 İkinci çocuğunu kucağına alan Almeda Abazi, kızının yüzünü ilk kez gösterdi 2 yaşındaki Ecrin'in cansız bedeni köprü altında bulundu! Babasının sözleri yürek dağladı 22:56 2 yaşındaki Ecrin'in cansız bedeni köprü altında bulundu! Babasının sözleri yürek dağladı ABD'li şarkıcı Halsey, bebeğine Türk ismi koydu 22:18 ABD'li şarkıcı Halsey, bebeğine Türk ismi koydu
Üç çocuk annesi Bar Refaeli, paylaştığı fit fotoğrafıyla hayran bıraktı 22:10 Üç çocuk annesi Bar Refaeli, paylaştığı fit fotoğrafıyla hayran bıraktı Bu acıya yürek dayanmaz! Barajda boğulan 5 kişi yan yana defnedildi 20:42 Bu acıya yürek dayanmaz! Barajda boğulan 5 kişi yan yana defnedildi 3 yıl önce yapılan İslamabad Uluslararası Havalimanı'nı su bastı, tavanlar çöktü 19:57 3 yıl önce yapılan İslamabad Uluslararası Havalimanı'nı su bastı, tavanlar çöktü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC parlamentosunda! 17:35 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC parlamentosunda! "Müjde açıklayacağım" dediği tarihi konuşmasına başladı Madımak Katliamı'nın bir numaralı sanığı Ahmet Turan Kılıç hayatını kaybetti 15:58 Madımak Katliamı'nın bir numaralı sanığı Ahmet Turan Kılıç hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
17:56 Sarıyer'de akıllara durgunluk veren olay! Sözle başlayan taciz, dayakla bitti
17:48 Burak Elmas o iddiaları doğruladı: Görüştük, istediğimiz her oyuncuyla da görüşmeye devam ederiz
17:42 DEVA Partisi'nde deprem! Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Babaoğlan istifa etti
17:35 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC parlamentosunda! "Müjde açıklayacağım" dediği tarihi konuşmasına başladı
17:25 Caner Erkin heyecanla beklenen o videoyu paylaştı! Video, dakikalar içinde binlerce beğeni aldı
17:20 Milyon dolarlık yat alevlere teslim oldu! Maddi hasar büyük
17:16 17 yaşındaki kız cinsel istismara kalkıştı, ifadesinde her şeyi itiraf etti: Sesler gelince bıraktım
17:11 İspanyol golcü astronomik taleplerde bulundu, Beşiktaş, Diego Costa transferini askıya aldı
16:32 Arda Turan, Galatasaray taraftarını mest etti! Antrenmanda attığı frikik golü büyük beğeni topladı
16:23 Avrupa'yı vuran sel felaketinde ölenlerin sayısı 196'ya ulaştı! İhmal iddiası Almanya ve Belçika'da tartışmalara yol açtı
Berke Özer'in taraftara verdiği yanıt Fenerbahçelileri mest etti! Çocukluk fotoğrafına beğeni yağdı Berke Özer'in taraftara verdiği yanıt Fenerbahçelileri mest etti! Çocukluk fotoğrafına beğeni yağdı         
00:30
Bayern Münih, Mert Müldür transferi için Sassuolo'yla temasa geçti Bayern Münih, Mert Müldür transferi için Sassuolo'yla temasa geçti         
23:49
Transparan kıyafetiyle çok konuşulan Gülşen'in tercihi bu defa bambaşka oldu Transparan kıyafetiyle çok konuşulan Gülşen'in tercihi bu defa bambaşka oldu         
22:35
İttifak ortakları arasında derin çatlak! İYİ Partili vekil ile CHP'li vekil birbirine girdi İttifak ortakları arasında derin çatlak! İYİ Partili vekil ile CHP'li vekil birbirine girdi         
22:12
Denize giren kaşınarak çıktı, 32 kişi soluğu hastanede aldı Denize giren kaşınarak çıktı, 32 kişi soluğu hastanede aldı         
21:03
Bağdat'ta halk pazarına terör saldırısı: 33 ölü, 61 yaralı Bağdat'ta halk pazarına terör saldırısı: 33 ölü, 61 yaralı         
20:13
Sağlık Bakanlığı hastalarını köpek yerine koyan doktor hakkında soruşturma başlattı Sağlık Bakanlığı hastalarını köpek yerine koyan doktor hakkında soruşturma başlattı         
18:20
17 yaşındaki kız cinsel istismara kalkıştı, ifadesinde her şeyi itiraf etti: Sesler gelince bıraktım 17 yaşındaki kız cinsel istismara kalkıştı, ifadesinde her şeyi itiraf etti: Sesler gelince bıraktım         
17:17
Büyükçekmece'de sahilde dayak yiyen grubun çevredekilere rahatsızlık verdiği ortaya çıktı Büyükçekmece'de sahilde dayak yiyen grubun çevredekilere rahatsızlık verdiği ortaya çıktı         
15:56
Sıcak havaya aldırmadılar! Ucuz baklavayı duyan kuyruğa koştu Sıcak havaya aldırmadılar! Ucuz baklavayı duyan kuyruğa koştu         
15:30
Havuz sefası yaptığı anları paylaştı! Songül Karlı bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı Havuz sefası yaptığı anları paylaştı! Songül Karlı bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı         
14:51
Tartışma sebebi incir çekirdeğini doldurmadı! Nişanlısı ile tartışan astsubay kendini vurdu Tartışma sebebi incir çekirdeğini doldurmadı! Nişanlısı ile tartışan astsubay kendini vurdu         
14:22
75'lik Ajda Pekkan'ın güzellik sırrı çözüldü: Ölümsüzlük iksiri içiyor, şişesi 25 bin dolar 75'lik Ajda Pekkan'ın güzellik sırrı çözüldü: Ölümsüzlük iksiri içiyor, şişesi 25 bin dolar         
12:10
Böyle dede herkese nasip olmaz! Evlenen genç çifte 300 bin TL'lik otomobil hediye etti Böyle dede herkese nasip olmaz! Evlenen genç çifte 300 bin TL'lik otomobil hediye etti         
11:34
'Hakimim' diye herkesi kandırdı, gerçeği savcı kocası ortaya çıkardı 'Hakimim' diye herkesi kandırdı, gerçeği savcı kocası ortaya çıkardı         
11:08
Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı diziye veda etti! Yerine geçecek o isim için görüşmeler başladı Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı diziye veda etti! Yerine geçecek o isim için görüşmeler başladı         
11:05
Bodrum'da tecavüz skandalı! Genç kızı tecavüze uğradı, imdadına jandarma yetişti Bodrum'da tecavüz skandalı! Genç kızı tecavüze uğradı, imdadına jandarma yetişti         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2021 01:13:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Soylu, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'ndeki askerlerle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement