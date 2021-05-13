Bakan Soylu, Siirt'te üs bölgesini ziyaret ederek askerlerin bayramını kutladı

SİİRT - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Siirt- Şırnak sınırındaki üs bölgesini ziyaret ederek askerlerle bayramlaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt'te PKK'lı teröristlere karşı başarılı operasyonlar sürdüren Mehmetçiği Siirt-Şırnak sınırındaki Akrep Üs Bölgesini ziyaret ederek askerlerin bayramını kutladı. Üs bölgesinde görevli askerlerle selamlaşan Bakan Soylu, güvenlik güçleriyle bir araya gelerek sohbet etti. Bölgede yürütülen operasyonlar hakkında askeri yetkililerden bilgi alan Bakan Soylu, telsizle görevli Mehmetçiklerin bayramını kutlayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Mehmetçiğin bayramını kutlayan Bakan Soylu daha sonra bölgeden ayrıldı.