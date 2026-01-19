Bakan Tunç\'tan dikkat çeken Atlas Çağlayan açıklaması: Fail hak ettiği cezayı alacak

İstanbul'un Güngören ilçesinde bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Atlas Çağlayan cinayetiyle ilgili soruşturma sürerken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Bakan Tunç, soruşturmanın ilk andan itibaren titizlikle yürütüldüğünü vurgulayarak, sokak şiddeti ve suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

"SORUŞTURMA TÜM YÖNLERİYLE SÜRDÜRÜLÜYOR"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Atlas Çağlayan'ın ölümünün tüm toplumu derinden yaraladığını ifade etti. Tunç, "Atlas evladımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.

Olayla ilgili soruşturmanın Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilk andan itibaren kapsamlı şekilde yürütüldüğünü aktaran Tunç, cinayet şüphelisinin 'kasten öldürme' suçundan tutuklandığını bildirdi.

AİLEYİ TEHDİT EDEN 3 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Bakan Tunç, Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit ettikleri belirlenen 3 kişinin de gözaltına alındığını ve "nitelikli tehdit" suçundan tutuklandıklarını açıkladı. Tunç, soruşturma ve yargılama süreçlerinin büyük bir hassasiyetle sürdürüleceğini vurgulayarak, "Fail ya da faillerin hak ettikleri cezayı alacaklarından kimsenin şüphesi olmamalıdır" ifadelerini kullandı.

"ŞİDDETLE MÜCADELE HAYATİ BİR SORUMLULUKTUR"

Şiddetin önlenmesi, suça karşı caydırıcı yaptırımların uygulanması ve çocukların korunmasının devlet için hayati bir sorumluluk olduğunu belirten Tunç, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Araştırma Komisyonu'nun çalışmalarını sürdürdüğünü hatırlattı.

Komisyonun, çocukların suça sürüklenmesine neden olan faktörleri tüm yönleriyle ele aldığını kaydeden Tunç, elde edilecek bulgular doğrultusunda mevzuatta gerekli düzenlemelerin hayata geçirileceğini ifade etti.

Açıklamasının sonunda kararlılık mesajı veren Bakan Tunç, kamu düzenini bozan sokak çetelerine, şiddeti teşvik eden anlayışlara ve toplumu tehdit eden tüm yapılara karşı mücadelenin kesintisiz şekilde sürdürüleceğini belirtti.