Bakan Varank: "Milli Uzay Ajansımızın Logosunu Tüm Türkiye'nin Katkısıyla Tasarlamak İstiyoruz"

Milli Uzay Programı'nı biçimlendirmek için Gebze 'de düzenlenen çalıştaya katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank , "Milli Uzay Ajansımızın logosunu tüm Türkiye 'nin katkısıyla tasarlamak istiyoruz" dedi.Türkiye'nin uzay macerasını hayal olmaktan çıkaran uzay ajansının kurulmasının ardından Milli Uzay Programı oluşturmak için kollar sıvandı. Programı biçimlendirmek için Gebze'de çalıştay düzenlendi. İki gün süren çalıştayın kapanış oturumunda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çalıştayda sunulan önerilerin Milli Uzay Programı'nın hazırlanmasında önemli bir temel oluşturacağını kaydederek "Uzay ajansıyla nihai hedefimiz, havacılık ve uzay teknolojilerinde sonuç odaklı stratejiler uygulayıp Türkiye'yi bu alanda dünyada lider ülkeler arasına taşımaktır" ifadelerini kullandı.Bir ilke şahitlik ettiklerini söyleyen Varank, Türkiye Uzay Ajansı kurulması konusunun 20 yıldır konuşulan bir husus olduğunu hatırlatarak, "Milli Uzay Ajansımızın logosunu tüm Türkiye'nin katkısıyla tasarlamak istiyoruz. Bu alanda da sizlerden katkılarınızı bekliyoruz" şeklinde konuştu."Ajansımız ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek"Varank, bakanlığa gelir gelmez ilk gündem maddesinin ajansın kurulması olduğunu ifade ederek, "Kısa sürede hazırlıklarımızı tamamladık ve tüm tarafların mutabakatını alarak ajansımızı cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurduk. Bakanlığımızın ilgili kurumu olan Türkiye Uzay Ajansı'nın merkezi Ankara 'da olacak. Hukuki hazırlıklarımızı tamamlayarak, teşkilatı hızla kurmayı planlıyoruz. Ajansımız ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek. Dağınık yürüyen uzay ve uydu teknolojileri faaliyetleri artık tek elden koordine edilecek. Böylelikle farklı kurumların benzer projelere kaynak ayırmasının önüne geçilecek. Uzay teknolojilerine ilişkin projelerde rol oynayan, enstitülerimiz, üniversitelerimiz, firmalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, kamu idarelerimiz, yani tüm paydaşlarımızla Türkiye Uzay Ajansı güçlü bir yönetişim modeli içinde çalışacaklar" açıklamasında bulundu.Fırlatma teknolojilerinden yer istasyonlarına, elektronik istihbarat uydularından küresel konumlama uydularına milli teknoloji hamlesinin stratejik adımlarına ajansın öncülük edeceğini ifade eden Varank, konuşmasına şöyle devam etti:"Şu an devam eden TÜRKSAT 6A haberleşme uydu projesi, metre altı çözünürlüğe sahip İMECE uydusu ve MİYEG yer istasyonu gibi stratejik projeler ajansın desteğinde daha etkin ilerleyecek. NASA 'nın 2 binin üzerinde uzay teknolojileri bazlı yeni ürün çıkarması, bu noktada verilebilecek en iyi örneklerden birisi sanırım. MR cihazları, GPS, lazer ameliyatları ve kemoterapi uygulamaları gibi ürünler, bu alanda yapılan çalışmaların somut meyveleri oldu.""Hedefimiz, Türkiye'yi bu alanda dünyada lider ülkeler arasına taşımaktır"Varank, Türkiye teknoloji alanındaki ilk testini savunma sanayisinde verdiğinin altını çizerek, "Cumhurbaşkanımızdan aldığımız vizyonla, uluslararası savunma sanayi üreticilerine taşeronluk yapmak yerine, tam bağımsız Türk savunma sanayini oluşturmayı hedef seçtik. Bu amaçla yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi adına çok çalıştık. Bu alanda elde ettiğimiz başarılara her gün yenileri ekleniyor. Stratejiden, özgün tasarıma, alt yapı kurulumundan, teknoloji geliştirmeye, prototipten ticarileşmeye kadar her aşamada, aynı disiplin ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. İşte uzay teknolojileri de bize yeni ve benzersiz bir gelişme ekseni sunuyor. Bu ekseni şekillendirmek, hedefleri somut bir vizyonla ortaya koymak ve ilerlemeleri düzenli bir şekilde takip etmek uzay ajansımızın görevi olacak. Bugün ilk nüveleri oluşan Milli Uzay Programı tam da bu açıdan çok mühim. İşin hem teknolojik hem de beşeri boyutu üzerinde sağlam bir beyin fırtınası gerçekleştirdiniz. Çıkacak sonuçları büyük bir merakla bekliyorum. Bir sonraki aşamada, burada mutabık kalınan fikirlerin hayata geçirilmesi için idari ve mali düzenlemelere odaklanacağız. İşin insan kaynakları boyutu başarıya giden yolun temel anahtarı. Alanda çalışan siz değerli hocalarımız ve araştırmacılarımızla her türlü iş birliğine açığız. Uzay ajansıyla nihai hedefimiz, havacılık ve uzay teknolojilerinde sonuç odaklı stratejiler uygulayıp Türkiye'yi bu alanda dünyada lider ülkeler arasına taşımaktır. Bu hedefin karşılanması ortak akılla, çok iyi tanımlanmış bir yol haritasıyla mümkün. Sizlerin de katkılarıyla biçimlenecek Milli Uzay Programı bu işin çıkış noktası olacak. Buradan bir çağrı da yapmak istiyorum. Milli Uzay Ajansımızın logosunu tüm Türkiye'nin katkısıyla tasarlamak istiyoruz. Bu alanda da sizlerden katkılarınızı bekliyoruz" değerlendirmelerinde bulundu.Gebze'de iki gün süren çalıştayda, Milli Uzay Programı'nı oluşturacak uzay bilimleri ve teknolojileri, uzay uygulamaları, fırlatma ve malzeme teknolojileri, uzay hukuku, uluslararası ilişkiler ve finansman konuları ele alındı. Çalıştaya, ilgili bürokratların yanı sıra akademisyenler ve özel sektör temsilcileri katıldı. - ANKARA