Bakan Yanık Berlin'de Türk toplumu temsilcilerine hitap etti Açıklaması - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, dünyanın neresinde bir Türk vatandaşı varsa ona hizmet götürme ve sahip çıkma görevleri olduğunu söyledi.

Almanya'da bulunan Yanık, Berlin Büyükelçiliğinde Türk toplumu temsilcileriyle bir araya geldi.

Yanık, konuşmasında, Almanya'da aile ataşelikleri kurarak temel sorunları çözme konusunda yardımcı olmaya çalıştıklarını belirterek "Nerede bir Türk vatandaşı varsa biz oralara hizmet götürmek için çalışıyoruz. Onlara sahip çıkmak görevimiz. Ne sorunu varsa onu çözme konusunda görevimiz var." dedi.

En öncelikli meselenin Almanya'da devlet koruması altına alınan çocukların tercih etmedikleri birtakım tasarruflara maruz kalmaları olduğunu dile getiren Derya Yanık, bununla ilgili süreci yürüttüklerini vurgulayarak "Sıkıntı yaşayanlara hukuki ve devlet anlamında yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yerelde de birtakım eksikliklerimizin olduğunu fark ettik. Türk toplumu maalesef koruyucu aile olma konusunda şok istekli değil. Meseleleri eğer çözeceksek kendimiz çözeceğiz. Sadece Alman devletinden ya da gençlik dairesinden beklememeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Koruyucu aile konusunun iyi tanıtılması gerektiğine dikkati çeken Yanık, yurt dışında yaşayan engelli vatandaşların Türkiye'deki düzenlemelerden yararlanmasıyla ilgili talepleri değerlendirdiğini ifade etti.

Almanya'da Türklere ait bir kadın sığınmaevine ihtiyaç olduğunun kendisine iletildiğini aktaran Yanık, "Aile içi şiddete maruz kalanlar buradaki sığınmaevlerine gitmek istemediklerini, bize ait bir yere gitmek istediklerini iletiyorlar. Buna benzer temel meseleleri değerlendirmek istiyoruz. Burada kendi yaşadıkları ülkelere entegre olmuş ciddi bir Türk nüfusundan bahsediyoruz. Yaşadığımız ülkede Türk vatandaşı olmanın vakarını görerek yaşamanın sorumluluğundayız. Bizimle temasa geçin, yaşanan sıkıntılarını bize iletin." diye konuştu.

Yurt dışında yaşamış ancak Türkiye'de bakımevlerinde kalmak isteyen vatandaşlar konusunda mevzuat çalışması başlattıklarını kaydeden Derya Yanık, Alman makamlarıyla gereken irtibatın kurulması halinde yıllarca Almanya'da yaşamış ve yaşlanmış insanların Türkiye'de kalmalarını sağlamak istediklerini belirtti.

SMA ile ilgili bazı onaylanan tedaviler ödeme kapsamına alındı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, SMA hastalarının tedavi masraflarının karşılanması konusuna ilişkin devlet olarak gerek Türkiye'de gerek dünyadaki tıp otoritelerinin onayladığı tıbbi yöntemlerin maliyetlerinin karşılandığını söyledi.

SMA hastaları konusundaki kampanyaların çoğunun deneysel yani tıp otoriteleri tarafından onaylanmış resmi olarak uygulanacak yöntemler olmadığına işaret eden Yanık şunları kaydetti:

"Bazıları karşılık vermiş olabilir bunu bilemiyorum ama pek çoğu maalesef umut tacirliği. Toplanan paraların ne kadar suistimal edildiğini de gördük yaşadık. Örneğin kanserle ilgili ne kadar onay verilen masraf varsa tüm ödemeleri SGK yapıyor. Onaylanmamış çocukların hem dünya kadar ailelerin paralarını alıyorsunuz o çocukları birer kobay olarak kullanıyorsunuz hem de paraları o ailelerden çıkarıyorsunuz. Devlet hiçbir çocuğunu ölüme terk etmez. Yavrucakların fotoğraflarını koyuyorlar, 'haydi kampanyaya'. Şunu sorun; bu kampanyalar yapıldı, kaçı tedavi edildi, sorun bir. Milletin duygusunu sömürmekten başka şey yapmıyorlar."

SMA'nın son yıllarda çok istismar edilen bir konu olduğunu vurgulayan Yanık, "SMA ile ilgili bazı onaylanan tedavileri ödeme kapsamına aldık. Milyon milyar hiç önemli değil. Bu devlete güvenin. Ondan sonra eksiğimiz varsa yanlışımız varsa konuşalım. Şarlatanlara da yakamızı kaptırmayalım. Onun da hesabını hep beraber soralım. SMA son yıllarda çok istismar edilen bir konu. Ciğerlerimizi dağlıyorlar ama o iş öyle değil." ifadesini kullandı.

İstanbul Sözleşmesi

Bakan Yanık Türkiye'nin ayrıldığı İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin bir soruyu da yanıtladı. Yanık, sözleşmenin bir çerçeve metin olarak iradeyi ortaya koyduğunu ancak amir hükmü olmayan hukuken uygulanma imkanı olmayan bir metin olduğunu ifade eti.

2002 yılına kadar kadına yönelik şiddetle ilgili herhangi bir vakanın, hiçbir istatistiğin olmadığını hatırlatan Yanık, "Bunların ölçümlenmesinin, tanımının yapılması yoktu. Ceza kanununa töre ve namus saiki ile yapılmasının ağırlaştırıcı sebep haline getirilmesini hukuki metne sokan biziz. Pozitif ayrımcılığın kadınlara ve çocuklara yapılabileceğini de koyan biziz. Kadına ve çocuğa şiddet siyasi aparat haline getirilmemeli. Tüm bunları değerlendirildiğinde Türkiye'de kadına şiddetle mücadelede farkındalığın yaratıldığı bir döneme geldik." dedi.

İngiltere'nin İstanbul Sözleşmesi'ne hiçbir zaman imza koymadığını Almanya'nın ise 2016'da başlattığını hatırlatan Yanık, Türkiye'nin imzalandığı günden itibaren sözleşmeyi uyguladığını kaydetti.

Sözleşmeyi yürürlükteyken savunan birisi olduğunu ve hala savunduğunu vurgulayan Yanık, "Ama şunu diyorum. İstanbul Sözleşmesi'nin Türkiye'deki tartışma biçimi taraftarları ve karşıtları arasındaki tartışma biçimi gerçeklikten ve bağlamından koparıldı. Türkiye'de kadına zarar veren bir metne dönüşmüştü. Sözleşmeye taraf olmakla çekilmek arasında bizim devlet olarak meseleye bakışımızda gram değişikliğimiz yok." diye konuştu.

Yanık, Ukrayna'daki savaştan kaçanlarla da ilgili çalışmaların olduğuna dikkati çekerek şu ana kadar 1093 kişinin Türkiye'ye kabul edildiğini belirtti.

Derya Yanık, sivillerin ve kadınların korunması noktasında Türkiye'nin maddi ve manevi çaba sarf etmekte olduğunu sözlerine ekledi.