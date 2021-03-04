Son dakika haberi! Bakan yardımcısından İzmir'de "dinamik denetim" - Son Dakika

Son dakika haberi! Bakan yardımcısından İzmir'de "dinamik denetim"

04.03.2021 16:18

Son dakika haber: Bakan yardımcısından İzmir'de "dinamik denetim" İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil: "Sadece kolluk kuvvetleri değil, hepimiz toplum olarak ortak bir farkındalık, ortak bir tepki ve duruş oluşturmamız lazım" Korona virüs pandemisine karşı aşamalı normalleşme sürecinde İzmir'de...

Bakan yardımcısından İzmir'de "dinamik denetim"

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil:

"Sadece kolluk kuvvetleri değil, hepimiz toplum olarak ortak bir farkındalık, ortak bir tepki ve duruş oluşturmamız lazım"

İZMİR - Korona virüs pandemisine karşı aşamalı normalleşme sürecinde İzmir'de dinamik denetimlere katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, "Sadece kolluk kuvvetleri değil, hepimiz toplum olarak ortak bir farkındalık, ortak bir tepki ve duruş oluşturmamız lazım" dedi.

Korona virüs pandemisi devam ederken, aşamalı normalleşme süreci de 1 Mart itibariyle başladı. Bu kapsamda denetimler ise "dinamik denetim modeli" ile sürdürülüyor. İzmir'de denetimler gerçekleştiren İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, önce Hakimiyeti Milliye İkokulu'nu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Erdil daha sonra Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesini ziyaret etti ve bölgedeki esnafla vatandaşlarla konuştu. Erdil'in denetimlerinde İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da bulundu. Erdil, "Sadece kolluk kuvvetleri değil, hepimiz toplum olarak ortak bir farkındalık, ortak bir tepki ve duruş oluşturmamız lazım. Biraz rehberlik ederek, biraz ikaz ederek, biraz zorlayarak bir takım yaptırımları gerektiğinde kullanarak bu sefer normale geçişi daha başarılı sürdürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye iyi bir sınav verdi"

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, şöyle konuştu: "1 Mart'tan itibaren korona virüs pandemisine ilişkin yeni bir süreç başladı. Kontrollü normale dönüş, denetimli normale dönüş çerçevesinde bir süreç başladı. Bu süreç çerçevesinde biz İçişleri Bakanlığı olarak daha çok yoğunlaştırılmış bir dinamik denetim modeli sürecini işletmeyi planladık. Sadece kolluk kuvvetlerinin denetimi değil, kamunun bütün kapasitesinin kullanılarak, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve toplumun da katılımı sağlanarak bir takip, denetim ve koordinasyon içerisinde izleme süreci geliştirmeyi hedefliyoruz. O istikamette bugün 260 bin kamu görevlisi; İçişleri Bakanlığı görevlisi, başta İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun da katılımıyla bütün bakan yardımcılarımız, genel müdürlerimiz, bakanlığın üst düzey bürokrasisi denetim ve takip konusunda illerdeki koordinasyonla ilgileniyorlar. Korona virüs pandemisi ile ilgili 2020'nin içerisinde de bir normalleşme süreci yaşanmıştı. Hemen arkasından vakalar patlamıştı. Kasım ve aralık ayında bir anda bir sıçrama olmuştu. Bu sefer takip ve denetimle sahayı izleyerek topyekün katılımla, halkın da desteği ile takip, denetim, ikaz kültürünü yaygınlaştırma suretiyle kontrollü normal sürece geçişi başarılı bir şekilde atlatmak istiyoruz. Türkiye bu konuda iyi bir sınav verdi. 9 milyon 400 bin civarında aşı yapıldı. hatta İzmir'de 626 bin aşı yapıldı. Aşı süreci, takip ve denetim sürecini izleyerek normale dönüşü toplum olarak başaracağımıza inanıyoruz. Kuralların sıkı takibini hep beraber yapmamız lazım."

Hedef, mavi il olmak

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de, "Tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de dinamik denetimler başladı. İlimizde 13 bin denetim elemanı sahada. Hayatı normalleştirmeye çalışıyoruz. Vatandaşların normal hayatına en kısa sürede geçmesi temennisi ile bu süreç başlatıldı. İnşallah vatandaşlarımızla evrensel kurallarına riayet ederek, işyerlerinde bulundurması gereken müşteri kapasitesini aşmayarak, hijyen kurallarına riayet ederek İzmir'i en kısa sürede daha iyi kategoriye taşıyacağız. Hedefimiz en kısa sürede mavi iller arasına katılmak ve İzmir'de olağan hayatı yaşamaya başlamak. Bugün okullarımızı ziyaret ettik. Uzaktan eğitimin öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin gayreti ile gayet başarılı yürütüldüğünü gözlemlemiş olduk. Daha iyisini hedefliyoruz. Denetimler sıklaştırılarak devam edecek. Rakamlar daha iyiye doğru evrildiğinde İnşallah hayatı da daha normal yaşamaya başlayacağız" sözlerine yer verdi.

Erdil, programı kapsamında İzmir İl Emniyet Müdürlüğünü de ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyaret sonrası Erdil, İzmir'deki bir alışveriş merkezinde bulunan kafe ve restoranları da denetleyecek.

Son dakika haberi! Bakan yardımcısından İzmir'de dinamik denetim
Son dakika haberi! Bakan yardımcısından İzmir'de dinamik denetim
Son dakika haberi! Bakan yardımcısından İzmir'de dinamik denetim
Son dakika haberi! Bakan yardımcısından İzmir'de dinamik denetim
Son dakika haberi! Bakan yardımcısından İzmir'de dinamik denetim
Son dakika haberi! Bakan yardımcısından İzmir'de dinamik denetim
Son dakika haberi! Bakan yardımcısından İzmir'de dinamik denetim

Yavuz Selim Köşger, Koronavirüs, Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Bakan yardımcısından İzmir'de 'dinamik denetim' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Akar: İlk bilgilere göre helikopter kazası olumsuz hava şartları nedeniyle oldu Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil'in 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor Yüreğimizi yakan helikopter kazasında şehitlerimizin kimlikleri belli oldu Christoph Daum, Fenerbahçe'nin Antalya ile berabere kaldığı maçın ardından İstanbul paylaşımı yaptı Eşini ve kızını kaynar suyla haşlayan kocanın 'kazara oldu' savunmasına hakimden tepki Zehirli denizanasının soktuğu 17 yaşındaki genç yaşam mücadelesini kaybetti 8 yaşındaki Fortnite oyuncusu, 33 bin dolarlık anlaşma imzaladı! Ailesine kurşun yağdırdı! Eşi öldü, çocukları yaralı, baldızının yüzü tanınmayacak halde
Chelsea, deplasmanda Liverpool'u 1-0 yendi Chelsea, deplasmanda Liverpool'u 1-0 yendi         
01:12
MHP'li Ahmet Erbaş, 11 şehidimiz için başsağlığı mesajı paylaştı! Acı gerçeği sonradan öğrendi MHP'li Ahmet Erbaş, 11 şehidimiz için başsağlığı mesajı paylaştı! Acı gerçeği sonradan öğrendi         
23:52
Oktay Kaynarca, EDHO'nun Hayriye Anası, Sabina Toziya'nın sağlık durumuyla ilgili konuştu Oktay Kaynarca, EDHO'nun Hayriye Anası, Sabina Toziya'nın sağlık durumuyla ilgili konuştu         
23:29
Selçuk Bayraktar, 2010'da tanıştığı şehit Korgeneral Erbaş'ı anlattı: SİHA sistemlerinin gelişimine büyük katkı sağladı Selçuk Bayraktar, 2010'da tanıştığı şehit Korgeneral Erbaş'ı anlattı: SİHA sistemlerinin gelişimine büyük katkı sağladı         
22:03
Son Dakika: Bitlis'te askeri helikopter düştü: 11 askerimiz şehit, 2 askerimiz de yaralı Son Dakika: Bitlis'te askeri helikopter düştü: 11 askerimiz şehit, 2 askerimiz de yaralı         
18:22
Eczacının gösterdiği veresiye defterini gören Akşener şaşıp kaldı: Meğer bir şey bilmiyormuşuz Eczacının gösterdiği veresiye defterini gören Akşener şaşıp kaldı: Meğer bir şey bilmiyormuşuz         
17:23
Çukur dizisine dahil olan Çağla Demir, pozlarıyla ilgi odağı oldu Çukur dizisine dahil olan Çağla Demir, pozlarıyla ilgi odağı oldu         
15:05
Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük oyuncu Murat Balcı ile aşk yaşıyor Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük oyuncu Murat Balcı ile aşk yaşıyor         
13:24
Kaçırıldığı öne sürülen Aleyna, sosyal medyada tanıştığı gençle Aksaray'a gitmiş Kaçırıldığı öne sürülen Aleyna, sosyal medyada tanıştığı gençle Aksaray'a gitmiş         
13:09
Anne babası kavga eden genç kız balkondan atladı! Cansız bedenin başında bile tartışmaya devam etmişler Anne babası kavga eden genç kız balkondan atladı! Cansız bedenin başında bile tartışmaya devam etmişler         
11:35
Evlilik dışı ilişkiden dünyaya getirdiği bebeğini öldürüp çöpe attı Evlilik dışı ilişkiden dünyaya getirdiği bebeğini öldürüp çöpe attı         
10:38
Aycan Yanaç'tan 'Survivor'daki kadınlar regl oluyor mu? Aycan Yanaç'tan 'Survivor'daki kadınlar regl oluyor mu?" sorusuna samimi cevap         
10:16
Aylık 1350 lira maaş alıyorlar ama hesap hareketlerinde milyonlar dönüyor Aylık 1350 lira maaş alıyorlar ama hesap hareketlerinde milyonlar dönüyor         
10:10
460 bin TL'ye aldığı sıfır otomobil hasarlı çıktı! Suçu kabul etmeyen bayi sadece ücretsiz bakım teklif etti 460 bin TL'ye aldığı sıfır otomobil hasarlı çıktı! Suçu kabul etmeyen bayi sadece ücretsiz bakım teklif etti         
09:24
Şişede durduğu gibi durmadı! 2 genç kız, birlikte alkol aldıkları adamlar tarafından darbedildi Şişede durduğu gibi durmadı! 2 genç kız, birlikte alkol aldıkları adamlar tarafından darbedildi         
08:54
Somondan döner yapan Tokatlı usta, taleplere yetişemiyor Somondan döner yapan Tokatlı usta, taleplere yetişemiyor         
08:05
Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen fuhuş rezaletinde, gözaltına alınan evli çift tutuklandı Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen fuhuş rezaletinde, gözaltına alınan evli çift tutuklandı         
23:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2021 07:02:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Bakan yardımcısından İzmir'de "dinamik denetim" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei