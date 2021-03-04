Son dakika haberi! Bakan yardımcısından İzmir'de "dinamik denetim" - Son Dakika

Bakan yardımcısından İzmir'de "dinamik denetim"

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil:

"Sadece kolluk kuvvetleri değil, hepimiz toplum olarak ortak bir farkındalık, ortak bir tepki ve duruş oluşturmamız lazım"

İZMİR - Korona virüs pandemisine karşı aşamalı normalleşme sürecinde İzmir'de dinamik denetimlere katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, "Sadece kolluk kuvvetleri değil, hepimiz toplum olarak ortak bir farkındalık, ortak bir tepki ve duruş oluşturmamız lazım" dedi.

Korona virüs pandemisi devam ederken, aşamalı normalleşme süreci de 1 Mart itibariyle başladı. Bu kapsamda denetimler ise "dinamik denetim modeli" ile sürdürülüyor. İzmir'de denetimler gerçekleştiren İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, önce Hakimiyeti Milliye İkokulu'nu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Erdil daha sonra Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesini ziyaret etti ve bölgedeki esnafla vatandaşlarla konuştu. Erdil'in denetimlerinde İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da bulundu. Erdil, "Sadece kolluk kuvvetleri değil, hepimiz toplum olarak ortak bir farkındalık, ortak bir tepki ve duruş oluşturmamız lazım. Biraz rehberlik ederek, biraz ikaz ederek, biraz zorlayarak bir takım yaptırımları gerektiğinde kullanarak bu sefer normale geçişi daha başarılı sürdürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye iyi bir sınav verdi"

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, şöyle konuştu: "1 Mart'tan itibaren korona virüs pandemisine ilişkin yeni bir süreç başladı. Kontrollü normale dönüş, denetimli normale dönüş çerçevesinde bir süreç başladı. Bu süreç çerçevesinde biz İçişleri Bakanlığı olarak daha çok yoğunlaştırılmış bir dinamik denetim modeli sürecini işletmeyi planladık. Sadece kolluk kuvvetlerinin denetimi değil, kamunun bütün kapasitesinin kullanılarak, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve toplumun da katılımı sağlanarak bir takip, denetim ve koordinasyon içerisinde izleme süreci geliştirmeyi hedefliyoruz. O istikamette bugün 260 bin kamu görevlisi; İçişleri Bakanlığı görevlisi, başta İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun da katılımıyla bütün bakan yardımcılarımız, genel müdürlerimiz, bakanlığın üst düzey bürokrasisi denetim ve takip konusunda illerdeki koordinasyonla ilgileniyorlar. Korona virüs pandemisi ile ilgili 2020'nin içerisinde de bir normalleşme süreci yaşanmıştı. Hemen arkasından vakalar patlamıştı. Kasım ve aralık ayında bir anda bir sıçrama olmuştu. Bu sefer takip ve denetimle sahayı izleyerek topyekün katılımla, halkın da desteği ile takip, denetim, ikaz kültürünü yaygınlaştırma suretiyle kontrollü normal sürece geçişi başarılı bir şekilde atlatmak istiyoruz. Türkiye bu konuda iyi bir sınav verdi. 9 milyon 400 bin civarında aşı yapıldı. hatta İzmir'de 626 bin aşı yapıldı. Aşı süreci, takip ve denetim sürecini izleyerek normale dönüşü toplum olarak başaracağımıza inanıyoruz. Kuralların sıkı takibini hep beraber yapmamız lazım."

Hedef, mavi il olmak

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de, "Tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de dinamik denetimler başladı. İlimizde 13 bin denetim elemanı sahada. Hayatı normalleştirmeye çalışıyoruz. Vatandaşların normal hayatına en kısa sürede geçmesi temennisi ile bu süreç başlatıldı. İnşallah vatandaşlarımızla evrensel kurallarına riayet ederek, işyerlerinde bulundurması gereken müşteri kapasitesini aşmayarak, hijyen kurallarına riayet ederek İzmir'i en kısa sürede daha iyi kategoriye taşıyacağız. Hedefimiz en kısa sürede mavi iller arasına katılmak ve İzmir'de olağan hayatı yaşamaya başlamak. Bugün okullarımızı ziyaret ettik. Uzaktan eğitimin öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin gayreti ile gayet başarılı yürütüldüğünü gözlemlemiş olduk. Daha iyisini hedefliyoruz. Denetimler sıklaştırılarak devam edecek. Rakamlar daha iyiye doğru evrildiğinde İnşallah hayatı da daha normal yaşamaya başlayacağız" sözlerine yer verdi.

Erdil, programı kapsamında İzmir İl Emniyet Müdürlüğünü de ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyaret sonrası Erdil, İzmir'deki bir alışveriş merkezinde bulunan kafe ve restoranları da denetleyecek.