Bakan Yerlikaya'dan Jandarmaya Hakarete Tepki

15.01.2026 17:17
İçişleri Bakanı Yerlikaya, CHP'li Özçağdaş'a jandarmaya hakaret ettiği için tepki gösterdi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Silivri'de CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasının duruşması görülürken isim vermeden jandarmayla tartışma yaşayan CHP'nin Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş'ı kastederek, "Siz; vatanımız için canından geçen, gece gündüz demeden fedakarca görev yapan jandarmamızı sahipsiz mi sanıyorsunuz? Ettiğiniz hakaretlerin bedelini elbette hem milletimizin vicdanı hem de hukuk önünde ödeyeceksiniz" ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Silivri'de CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasının duruşması görülürken isim vermeden jandarmayla tartışma yaşayan CHP'nin Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş'ı kastederek, şunları kaydetti:

"Hadsizce jandarmamıza hakaret eden CHP milletvekili ve yanındaki şahıs… Siz; vatanımız için canından geçen, gece gündüz demeden fedakarca görev yapan jandarmamızı sahipsiz mi sanıyorsunuz? Arkasında milletimizin duası olan o vatan evlatlarını yalnız mı sanıyorsunuz? O asil üniformayı taşıyan jandarmamızın şerefine hangi cüretle dil uzatırsınız? Hangi cüretle İsrail askerleriyle kıyaslarsınız? Ettiğiniz hakaretlerin bedelini elbette hem milletimizin vicdanı hem de hukuk önünde ödeyeceksiniz. Ne kadar saklasanız da içinizdeki kötülük dışarı vuruyor. Çünkü insanın dili kalbinde olanın tercümanıdır."

Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanı, Güncel, Son Dakika

