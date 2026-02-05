Bakan Yerlikaya, deprem şehitliğini ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Bakan Yerlikaya, deprem şehitliğini ziyaret etti

Bakan Yerlikaya, deprem şehitliğini ziyaret etti
05.02.2026 18:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri dolayısıyla Adıyaman'a gelerek deprem şehitliğini ziyaret eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremzede aileye sarılarak baş sağlığı diledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri dolayısıyla Adıyaman'a gelerek deprem şehitliğini ziyaret eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremzede aileye sarılarak baş sağlığı diledi.

Adıyaman Valisi Osman Varol, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ve AK Parti İl Başkanı Ekrem Çadır ile birlikte deprem şehitliğine gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, burada mezarlara karanfil bıraktı.

Depremde hayatını kaybedenler için yapılan duaların ardından Bakan Ali Yerlikaya, yakınlarına dua eden depremzedelerle de bir araya geldi. Depremzede vatandaşlara baş sağlığı dileyen Bakan Yerlikaya, sohbet esnasında kendisini tutamayarak ağlayan bir depremzedeye sarılarak sabırlar diledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Kahramanmaraş, Adıyaman, Politika, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Yerlikaya, deprem şehitliğini ziyaret etti - Son Dakika

Trump’ın tehdidini göremezden geldi: Sonuna kadar sürdüreceğim Trump'ın tehdidini göremezden geldi: Sonuna kadar sürdüreceğim
Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı
Profesörden Marmara depremi uyarısı: 10 ili etkileyecek Profesörden Marmara depremi uyarısı: 10 ili etkileyecek
Kante’nin uçağı en çok takip edilen uçuşlardan biri oldu Kante'nin uçağı en çok takip edilen uçuşlardan biri oldu
Yasemin Kay Allen’ın erkek tercihi gündeme bomba gibi düştü Yasemin Kay Allen'ın erkek tercihi gündeme bomba gibi düştü
ABD’de uçak çalan şüpheli FBI tarafından yakalandı ABD'de uçak çalan şüpheli FBI tarafından yakalandı

17:14
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
17:11
Evde eşi ile gördüğü adamı öldüren başkomiser: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
Evde eşi ile gördüğü adamı öldüren başkomiser: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
16:56
Tarkan’la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
Tarkan'la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
16:27
Arda’yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
Arda'yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
16:20
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
15:29
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 18:27:42. #7.11#
SON DAKİKA: Bakan Yerlikaya, deprem şehitliğini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.