Bakanlık Narin Güran Davasına Müdahil Olmadı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan bazı basın yayın organlarında yer alan "Bakanlık Narin Güran cinayetine aylar sonra müdahil oldu" başlıklı haberlere ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet ve Korkusuz gazetelerinde yer alan söz konusu yalan haber kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. İlgili gazeteler bakanlığımızın dava sürecine müdahil olduğu yönündeki haberleri geçmişte sıklıkla yapmışlardır. Bilindiği üzere, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos 2024 tarihinde kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan minik yavrumuz Narin Güran tüm ülkeyi derinden etkilemiş, milletimizi yasa boğmuştur. Bakanlık olarak avukatlarımız, hem 7 Kasım 2024 tarihinde başlayan davaya hem de konuyla bağlantılı olarak açılan ikinci davaya müdahil olarak tüm aşamada etkili bir şekilde savunmalarını gerçekleştirmiş, Narin'i hayattan koparan kişi veya kişilerin en ağır cezayı almaları için gerekli mücadeleyi vermiştir. Söz konusu haberin dün sosyal medyada yer alması üzerine kendileri ile irtibata geçilmiş ve bir hata olduğunu kabul edip haberi yayından kaldırmışlardır. Buna rağmen bugün, 'Bakanlık aylar sonra müdahil oldu' şeklindeki haberlerin tekrar servis edilmesi ne etik ne de basın meslek ilkeleriyle örtüşmektedir. Böylesine hassas bir konuda gerçeği yansıtmayan, Bakanlığımızı karalamak amacıyla yapılan bu tip yalan haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur. Bakanlık olarak hiçbir talep beklemeden ve taraflarının kim olduğuna bakmadan tüm şiddet ve istismar davalarına müdahil olmaya ve mağdurların yanında yer almaya devam edeceğiz. Söz konusu yalan haberle ilgili yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."