Bakanlık'tan İhlal Uyarısı

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir sivil toplum kuruluşunun sosyal medyada çocuklar, engelliler ve yaşlıları "sahiplendirme ilanı" formatında sunan paylaşımlarına ilişkin yaptığı açıklamada, paylaşımlar hakkında suç duyurusunda bulunulduğu, içeriklerin kaldırılması ve erişimin engellenmesi için yasal süreç başlatıldığı belirtildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir sivil toplum kuruluşunun sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan ve çocuklar, engelliler ile yaşlıları hedef alan içeriklere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımların "çocuklarımızın, engellilerimizin ve yaşlılarımızın açık biçimde onurunu hedef aldığı"" belirtilerek, bu nedenle kamuoyunun bilgilendirilmesinin uygun görüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, paylaşımların içeriğine ilişkin, "Söz konusu paylaşımlarda; hayvan haklarına dikkat çekme iddiası altında çocuklarımızın, engellilerimizin ve yaşlılarımızın fotoğraflarının 'sahiplendirme ilanı' formatında sunulduğu, 'aşıları tam' gibi ifadeler kullanılarak insanların adeta birer nesneye indirgendikleri tespit edilmiştir" denildi.

Bu paylaşımların, insan onuruyla bağdaşmadığı vurgulanan açıklamada, "Bu içerikler, insan onurunu yok sayan, aşağılayıcı ve kabul edilemez bir yaklaşımın ürünüdür" ifadeleri kullanıldı.

Toplumsal farkındalık iddiasının, bu tür içeriklere gerekçe olamayacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplumsal farkındalık oluşturma iddiası hiçbir şekilde, çocuklarımızın, engellilerimizin ve büyüklerimizin kişilik haklarının ihlal edilmesine, onurlarının zedelenmesine ve insanlık dışı bir dilin meşrulaştırılmasına gerekçe olamaz."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, paylaşımların sosyal medyada yeniden dolaşıma girmesinin ardından hukuki sürecin başlatıldığını da duyurdu. Açıklamada, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak söz konusu paylaşımların sosyal medyada yeniden dolaşıma sokulması sonrasında ivedilikle suç duyurusunda bulunulmuş, ilgili içeriklerin yayından kaldırılması ve erişimin engellenmesi yönünde gerekli yasal süreçler başlatılmıştır. Çocuklarımızın, engellilerimizin ve yaşlılarımızın onurunu hedef alan hiçbir yaklaşım karşılıksız kalmayacaktır" denildi.