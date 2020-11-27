BAKIRKÖY'DE YIKIM YAPAN KEPÇE BÖYLE DEVRİLDİ - Son Dakika

BAKIRKÖY'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binada çalışma yapan kepçe devrildi. Kepçe operatörünün yaralandığı olay anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, önceki gün saat 14.00'te Yeşilköy İskele Caddesi üzerinde yaşandı. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binada çalışma yapan kepçe bir anda devrildi. Sesleri duyan vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Devrilen kepçede bulunan operatör itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak çıkartıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan kepçe operatörünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"KORKUNÇ ANLARDI HERKES BİR ANDA KORKTU'

Görgü tanığı Kerem Devir, "Dükkanda bir anda sesler geldi. Kepçenin devrildiğini gördük. Arkadaşlar geldiler içerdeki adamı çıkarttılar sonra hastaneye kaldırıldı. Korkunç anlardı herkes bir anda korktu kaçıştı." dedi.

O ANLAR KAMERADAÖte yandan olay anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kepçenin bir anda devrildiği ve itfaiye ekiplerinin kepçe operatörünü kurtarmak için camı kırdığı ve operatörü yaralı olarak çıkardığı görülüyor.

Görüntü dökümü: ------------------------(CEP TELEFONU)-Kepçe devrilme anı-Kepçe operatörü kurtarma anı(AKTÜEL)-Kepçeden detaylar-Devrilen kepçe vinç kurtarmadan görüntü-Röportaj

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