Balıkçılar "Vira Bismillah" dedi - Son Dakika

Balıkçılar "Vira Bismillah" dedi

SAMSUN - Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle Samsun'da balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı.

Ülke genelindeki denizlerde balıkların sağlıklı üremesi için 15 Nisan'da başlayan av yasağı 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Av yasağının kalkmasını heyecanla bekleyen balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek kısmetleri için teknelerle denize açılarak ağ attı. Samsun'da av sezonu için Canik ilçesinde bulunan balıkçı barınağında Samsun Valisi Zülkif Dağlı ve beraberindeki protokol üyelerinin katılımı ile tören düzenlendi.

"20 milyon euro'nun üzerinde balıkçılıktan ihracatımız var"

Av sezonu açılışında konuşan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, "Bu akşam gerçekten çok mutlu ve güzel bir ana şahitlik ediyoruz. Hocamızın duası ile 4 buçuk ay aradan sonra 'Vira Bismillah' diyerek balıkçılık sezonunu açıyoruz. Hayırlı, bereketli kazançlar diliyorum. Çocukların beslenmesinden, omega 3 ihtiyacımızdan ve her türlü vücudumuzun gereksinim duyduğu vitamin ve mineralleri içermesi sebebiyle ne kadar faydalı bir besin olduğunu biliyoruz. Özellikle pandemi sürecinde balık yemenin, balıkla beslenmenin hem vücut direncini arttırması hem de bağışıklığı arttırması açısından önemlidir. Balıkçılık baktığımızda ihracata destek oluyor. 20 milyon euro'nun üzerinde balıkçılıktan ihracatımız var. Bu azımsanmayacak bir rakamdır. Yakakent tarafından su ürünleri çiftliklerimiz var. Bunun istihdama ayrı katkısı var. Mavi vatan dediğimiz aslında budur. Mavi vatanın her türlü nimetleri insanımızın inşallah hizmetinde olmak suretiyle bunları biz hizmete sokacağız. Ben balıkçılara hayırlı kazançlar diliyorum" dedi.

Akabinde bir konuşma gerçekleştiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, " Türkiye'de Samsun balıkçılığın en önemli merkezlerinde bir tanesidir. Yeni bir avlanma sezonunu birlikte açmış olduk. Bu yıl bereketli gözüküyor. Yarın ilk neticeleri alacağız. Tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Deniz ürünleri beslenme açısından çok önemli bir besin kaynağıdır. Bu konuda balık sanayisi konusunda Samsun oldukça gelişme gösteriyor. Bu sene bereketiyle birlikte 30 milyon euro'yu buluruz inşallah. Balıkçılarımıza kazasız, belasız bir yıl diliyorum" diye konuştu.

Samsun Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Atıf Malkoç ise bu seneden umutlu olduklarını ve 'Vira Bismillah' diyerek bu gece denize ağa atacaklarını söyledi. Konuşmaların ardından dualar edildi. Vali Zülkif Dağlı, Başkan Mustafa Demir ve beraberindekiler balıkçılarla birlikte balıkçı teknesiyle denize açıldı.Törene ayrıca Canik Kaymakamı Mahmut Halal, ve balıkçılar katıldı.