Sındırgı'da 4 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
Sındırgı'da 4 Büyüklüğünde Deprem

22.01.2026 03:16
Sındırgı ilçesinde 02.24'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi, derinliği 10,21 km.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 02.24'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,21 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA

Balıkesir, Sındırgı, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sındırgı'da 4 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika

