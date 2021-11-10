Balıkesir'de "Atatürk'ün doğduğu evin benzeri" ziyarete açıldı - Son Dakika

Balıkesir'de, Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin benzeri olarak yapılan ve bahçesinde TBMM'deki Aslanlı Yol'un minyatürü bulunan "Karesi Atatürk Evi" ziyarete açıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Belediyesince hayata geçirilen projenin açılışında yaptığı konuşmada, emeği geçenlere teşekkür etti.

Projeyi, kültürel belediyeciliğinin yansıması olarak nitelendiren Yılmaz, "Kurtuluş Savaşı'nı ve Cumhuriyet'in kazanımlarının neler olduğunu gençlerimize öğretmek ve insanlarımıza hatırlatmak adına şehrimize gelenlerin ziyaret edebilecekleri bir köşe." dedi.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan da Kuvayımilliye şehri Balıkesir'e bu eseri kazandırmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını, mücadelesini, fikirlerini, inkılaplarını, ayrıca Balıkesir'in Kuvayımilliye hareketindeki öncü rolünü, teknolojik imkanlarla destekleyerek oluşturdukları bu yapıda anlatmak istediklerini ifade eden Orkan, şöyle konuştu:

"Bahçesi öğrencilerimizin etkinlik ve törenlerine uygun planlandı. Binanın içinde Atatürk ve Milli Mücadele, Atatürk ve Devrimleri, Atatürk'ün Doğa Sevgisi, Atatürk ve Çocuk, Atatürk'ün Balıkesir Ziyaretleri, Şehitler Anı Alanı, Zübeyde Hanım Anı Alanı, Son Kurşun Koleksiyonu Sergisi, Balıkesir ve Kuvayımilliye Odası, Gösterim Odası, Kütüphane ve Öz Çekim Odası gibi bölümler bulunuyor. İnanıyoruz ki Karesi Atatürk Evi, yaşayan, canlı bir mekan olacaktır."

Kurdele kesilerek açılışı yapılan binanın gezilmesiyle sona eren programa, Balıkesir Vali Vekili Şükrü Kara, AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Ergin Dinç, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.