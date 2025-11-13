Balıkesir'de Bozuk Yol Yenilendi - Son Dakika
Balıkesir'de Bozuk Yol Yenilendi

13.11.2025 14:05
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Savaştepe'nin Sarıbeyler Mahallesi'nde uzun süredir sorun yaratan yolu modern bir şekilde yenileyerek vatandaşların hizmetine sundu. Yapılan yol yenileme çalışmaları ile bozuk yolun durumu iyileştirildi.

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Savaştepe'nin Sarıbeyler Mahallesi'nde altyapı nedeniyle bozulan ve uzun süredir vatandaşlara sorun yaratan yolu yeniledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Savaştepe'nin Sarıbey Mahallesi yolunu yenileyerek modern ve konforlu hale getirdi. Büyükşehir ekipleri, 20 metre genişliğindeki yolda toplam 700 metre sıcak asfalt serimi ve pmt çalışmasını tamamladı.

Önceki dönemlerde kanalizasyon çalışmaları nedeniyle yolun bozulduğunu ve yapılan çalışmalarla yenilendiğini belirten Sarıbeyler Mahallesi Muhtarı Dilaver Süngü, "Yol bozuk olduğu için çok fazla şikayet geliyordu. Biz de yolun yapılması için müracaat ettik. Sağ olsunlar hemen ilgilendiler. Bize verdikleri desteklerden dolayı Ahmet Başkan'ımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Vatandaşlar da çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

-Ziya Üzen: "Bu yolda çok sorunlar oluyordu. Tozdan, çamurdan geçilmiyordu. Çoktan beri çözülmesi lazımdı. Önceki yönetimler bununla pek ilgilenmedi. Şimdiki hali bambaşka, çok güzel oldu. Çok memnun olduk. Ahmet Akın Başkan'ımıza bu hizmetinden dolayı çok teşekkür ederiz."

-Zafer Çakırer: "Yol çok bozuktu. Böyle güzel oldu. Çok sıkıntılar vardı ve çözüldü. Ahmet Başkan'ımızdan Allah razı olsun."

-Ali Şahin: "Bu yolun önceki hali berbattı. Hizmet eden kim olursa olsun biz duacıyız. Yeter ki hizmet etsinler. Biz çok memnunuz." şeklinde konuştu.

-Mustafa Sever: "Bu yolun önceki hali bataktı. Yolumuz yapıldı ve çok güzel oldu. Yaparsa Ahmet Akın yapar."

-Mustafa Gören: "Yol çok kötüydü. İlk yapıldığı zamanlarda bir tarafı çöküktü. Kaç seneden beri bu yoldan geçen arabalar hep ön takımı bozdu. Bugüne kadar söyleyip durduk. Ahmet Akın Başkan'dan Allah razı olsun. Ahmet Akın insana yakın. Allah ömrünü uzun etsin. Bu yolun yapımından çok memnunuz."

Kaynak: ANKA

