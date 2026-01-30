Balıkesir\'de Dış Ticaret Verileri

Balıkesir'de aralık ayında 100 milyon 157 bin dolarlık ihracat yapılırken, ithalat ise 86 milyon 726 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de aralık ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 12,7, ithalat yüzde 10,7 arttı. Balıkesir'de aralık ayında genel ticaret sistemine göre ihracat 100 milyon 157 bin dolar, ithalat 86 milyon 726 bin dolar olarak gerçekleşti.

TÜİK ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre, ihracat 2025 yılı aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 artarak 26 milyar 373 milyon dolar, ithalat yüzde 10,7 artarak 35 milyar 5 bin 674 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-aralık döneminde ihracat yüzde 4,4, ithalat yüzde 6,2 arttı

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2025 yılı Ocak- Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 artarak 273 milyar 361 milyon dolar, ithalat yüzde 6,2 artarak 365 milyar 370 milyon dolar olarak gerçekleşti. - BALIKESİR