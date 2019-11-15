Balıkesir'de Kıbrıs Gazilerine

Balıkesir'de, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Gömeç ve Havran ilçelerinde yaşayan 156 Kıbrıs Gazisine "Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" verildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Burhaniye Ahmet Akın Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı da katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Yazıcı, milli mücadele ruhuyla memleket adına yapılan görevin kutsal olduğunu söyledi.

Hayatlarını kaybeden gazileri ve şehitleri rahmet ve minnetle yad eden Yazıcı, şöyle konuştu:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyaları, KKTC ve Türkiye arasındaki gönül birliğinin nişanesidir. Bu madalyalar kuşaktan kuşağa aktarılarak böyle bir mücadelenin verilmiş olduğunu simgeleyecek. 1974 Kıbrıs Barış Harekatına katılarak bu gururu, mutluluğu ve zaferi bize yaşatan değerli gazilerimize bu madalya ve beratı tevcih etmekten gurur duyuyorum. Kıbrıs Barış Harekatı Türk tarihinde önemli bir kahramanlık örneği. Biz millet olarak bundan 45 yıl önce göstermiş olduğunuz üstün fedakarlıktan ve üstün başarıdan dolayı hepinize minnet ve şükranlarımızı iletiyoruz."

Konuşmanın arından gazilere madalyaları takdim edildi.

Törene, Vali Ersin Yazıcı'nın yanı sıra Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Havran Kaymakamı Şeref Aydın, Gömeç Kaymakamı Nurettin Yavuz, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Çakar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Kıbrıs Gazileri ve aileleri katıldı.