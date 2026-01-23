Balıkesir\'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Balıkesir'in Havran ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Havran'ın Büyükşapçı köyü sınırlarındaki Hamasçakılı mevkiinde 10 AOJ 099 plakalı otomobil virajı alamayarak yol kenarındaki hendeğe yuvarlandı. Ters dönerek kullanılmaz hale gelen araçta sıkışan H.D. ve A.D. isimli iki kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil ambulanslarıyla ekiplerince en yakın hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili incelemeler sürüyor. - BALIKESİR