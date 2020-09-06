Balıkesir'in kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Balıkesir'in işgalden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak kutlandı.

Etkinlikler, sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek Balıkesir Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Garnizon Komutanlığı adına Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasıyla başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, Balıkesir'in, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı bağımsızlık yürüyüşünde Milli Mücadele ateşinin yakıldığı ilk şehir olduğunu söyledi.

İşgal güçlerine karşı ilk kurşunun da Balıkesir'de atıldığını belirten Yılmaz, "Milli Mücadele'nin zaferle sonuçlanıp Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda emek ve katkısı olan Balıkesir, Batı Cephesi'nin İstiklal Madalyalı şehri olmayı fazlasıyla hak etmektedir. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimize İstiklal Madalyasını kazandırabilmek için önemli adımlar attık. Siyaset üstü bir anlayış sergileyerek şehrimize İstiklal Madalyası verilmesi için oy birliği ile karar aldık. Bundan sonraki süreçte tüm milletvekillerimiz ile altyapısını hazırladığımız çalışmalarla inşallah Balıkesir'imize İstiklal Madalyasını kazandıracağız." diye konuştu.

Törene, Vali Hasan Şıldak, AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, CHP İl Başkanı Serkan Sarı, İYİ Parti İl Başkanı Özlem Ural ve daire müdürleri katıldı.