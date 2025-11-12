Balıkesir İtfaiyesi'nde Psikolojik Destek Birimi Kuruldu

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, personelin ruhsal dayanıklılığını artırmak amacıyla "Psikolojik Destek Birimi" kurdu. Birim, itfaiye çalışanlarının görev sırasında karşılaştıkları zorlu ve travmatik olaylarla daha sağlıklı şekilde başa çıkabilmelerini hedefliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışan personelin psikolojisini desteklemek amacıyla yeni bir birim kuruldu. Psikolojik Destek Birimi olarak adlandırılan birim, itfaiye personelinin psikolojik dayanıklılığını güçlendirmek ve görev süreçlerinde karşılaştıkları zorluklarla daha sağlıklı başa çıkmalarına destek olmak amacıyla çalışmalarına başladı.

İtfaiye personeli, yangınların yanı sıra trafik kazaları, doğal afetler ve kurtarma operasyonları gibi birçok olayda görev alıyor. Bu durum, zamanla çalışanların psikolojik olarak yıpranmasına neden olabiliyor. Bu kapsamda kurulan Psikolojik Destek Birimi, personelin ruhsal sağlığını koruyarak mesleki dayanıklılığı güçlendirmeyi amaçlıyor.

Çalışmalar Sındırgı'da başladı

Çalışmalarına afet bölgesi ilan edilen Sındırgı ilçesinde başlayan Psikolojik Destek Birimi, 4-6 Kasım günleri arasında Sındırgı Grup Amirliği'nde üç vardiyayı kapsayacak şekilde toplam 25 personele eğitim verdi. Eğitimlerde; tanışma ve bilgilendirme, duygu regülasyonu ve psikolojik ilk yardım konularında destek sağlanırken, grup amirliğinin ihtiyaç duyduğu destek alanları da belirlenerek ileriye dönük planlamalar için önemli veriler elde edildi.

Psikolojik destek hizmetinin başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getiren itfaiye personeli, Balıkesir genelinde tüm grup amirliklerinde bu çalışmaların sürekli ve yaygın bir şekilde sürdürülmesini hedefliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, uygulama ile itfaiye teşkilatının sadece fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik anlamda da güçlü olabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor