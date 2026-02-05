Balıkesirspor 3 Yeni Transferle Güçlendi - Son Dakika
Balıkesirspor 3 Yeni Transferle Güçlendi

Balıkesirspor 3 Yeni Transferle Güçlendi
05.02.2026 22:34
Balıkesirspor, Ozan Karabacak, Hüseyin Melih Karabacak ve Mert Hüseyin Esenli'yi transfer etti.

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Balıkesirspor, Ozan Karabacak, Hüseyin Melih Karabacak ve Mert Hüseyin Esenli'yi kadrosuna kattı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Balıkesirspor, 3. Lig ekiplerinden Malatya Yeşilyurtspor forması giyen 30 yaşındaki kanat oyuncusu Ozan Karabacak, Nazillispor forması giyen 18 yaşındaki kenar forvet Hüseyin Melih Öztürk ve Norveç Ligi takımlarından Sarpsborg 08 II forması giyen 19 yaşındaki forvet-forvet arkası Mert Hüseyin Esenli ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Balıkesirspor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kırmızı beyazlı kulübümüz, son olarak 3. Lig ekiplerinden Malatya Yeşilyurtspor forması giyen 30 yaşındaki kanat oyuncusu Ozan Karabacak ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Nazillispor forması giyen 18 yaşındaki kenar forvet Hüseyin Melih Öztürk ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor'umuz, Norveç Ligi takımlarından Sarpsborg 08 II forması giyen 19 yaşındaki forvet-forvet arkası Mert Hüseyin Esenli ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Ozan, Mert ve Hüseyin Melih' Balıkesirspor ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz." - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Balıkesirspor 3 Yeni Transferle Güçlendi - Son Dakika

SON DAKİKA: Balıkesirspor 3 Yeni Transferle Güçlendi - Son Dakika
