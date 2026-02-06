Balıkesirspor\'dan 3 Yeni Transfer

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Play-Off potasında yer alan Balıkesirspor ara transfer döneminde takımdan ayrılan önemli futbolcularının yerine son gün 3 takviye birden yaptı. Kırmızı-beyazlı kulüp Nazillispor forması giyen 18 yaşındaki kanat oyuncusu Hüseyin Melih Öztürk, Norveç Ligi takımlarından Sarpsborg 08 II'den 19 yaşındaki forvet arkası Mert Hüseyin Esenli ve son olarak 3'üncü Lig ekiplerinden Malatya Yeşilyurtspor'da oynayan 30 yaşındaki kanat Ozan Karabacak ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Transfer yasağı bulunan Balıkesirspor'un bu isimleri yeni statüde amatör lisansla oynatması bekleniyor. Balıkesir ara transfer döneminde daha önce 31 yaşındaki forvet Akın Arıcan'ı da amatör lisansla kadrosuna katmıştı.