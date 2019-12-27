Balışeyh ilçesi doğalgaza kavuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balışeyh ilçesi doğalgaza kavuştu - Son Dakika

Balışeyh ilçesi doğalgaza kavuştu

6 saat önce

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesine ilk doğalgaz törenle verilmeye başlandı.

Balışeyh ilçesi doğalgaza kavuştu, System.String[]

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesine ilk doğalgaz törenle verilmeye başlandı.

Vali Yunus Sezer, Balışeyh Belediyesi önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmasında, doğalgazın çok önemli bir hizmet olduğunu söyledi.

Doğalgazın özelikle iklim şartlarının çok ağır geçtiği illerde büyük konfor ve rahatlık sağladığına dikkati çeken Sezer, "Balışeyh'in bu hizmete kavuşmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah kazasız belasız bir şekilde vatandaşlarımız faydalanır. Diğer ilçe ve beldelerimizin de bu hizmetten faydalanmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ise Balışeyh'in tarihi bir güne tanıklık ettiğini ve doğalgazla buluştuğunu dile getirdi.

Bu hizmetin gelmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Can, doğalgaz bulunmayan ilçeler ve beldeleri de doğalgazla buluşturacaklarını ifade etti.

Balışeyh Belediye Başkanı Ali Dedelioğlu da yıllarca uğraştıkları ve çabaladıkları doğalgazın mübarek bir günde açılışını yaptıklarını belirtti.

Doğalgazı ilk olarak Yenimahalle bölgesine vereceklerini aktaran Dedelioğlu, altyapı çalışmalarının ardından diğer mahallelere de ulaştıracaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından ilk gaz yakıldı.

Törene, AK Parti İzmir Milletvekili Fehmi Alpay Özalan, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Balışeyh Kaymakamı Kübra Kaplan, İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara, AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen, Kırıkkale Doğal Gaz Dağıtım Pazarlama (KIRGAZ) yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

Kırıkkale, Balışeyh, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:40 Kaynak: AA
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