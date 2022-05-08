Balkondan tayt çalıp koklayan sapığın ilk vukuatı değilmiş! "Bugüne kadar 60 tane kadın çamaşırı çaldım" - Son Dakika
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Balkondan tayt çalıp koklayan sapığın ilk vukuatı değilmiş! "Bugüne kadar 60 tane kadın çamaşırı çaldım"

08.05.2022 13:03

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir lise öğrencisinin balkona astığı taytı kokladıktan sonra çaldığı görüntüler ortaya çıkan ve "cinsel taciz"den suç duyurusu bulunan N.T. verdiği ifadede, "Bugüne kadar 60 tane kadın çamaşırı çaldım. Bu, benim zaafım" dedi.

Lise öğrencisi Y.Ç., kuruması için 1'inci kattaki evin balkonuna astığı taytı bulamayınca, binanın güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde tanımadığı birinin 2 sandalyeyi üst üste koyup üzerine çıkarak taytı eline alıp, kokladıktan sonra uzaklaştığını gören Y.Ç., durumu ailesine bildirdi. Aile de polise şikayette bulundu. Polisin çalışmasıyla şüpheli N.T. yakalanıp, gözaltına alındı. Aile, avukat aracılığıyla 'cinsel taciz' suçundan suç duyurusunda bulundu.

"BU BENİM ZAAFIM"

Evli olan N.T., savcılıktaki ifadesinde kullanılmış kadın çamaşırlarına karşı zaafı olduğunu belirterek, "Bugüne kadar 60 tane kadın çamaşırı çaldım. Balkonlarda asılı olan tayt, iç çamaşırlarını çalıyorum. Bu, benim zaafım. Bunun bir hastalık olduğunu düşünüyorum. Y.Ç.'nin 3 kez balkondan taytını aldım. Ondan başka hiç kimse şikayetçi olmadı" dedi. N.T., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İKİ SUÇTAN CEZA ALMA İHTİMALİ BULUNUYOR

Ailenin avukatı Mücahit İsmail Ağalday, "Her ne kadar cinsel taciz suçu Ceza Muhakemesi Kanunu 100'üncü maddede belirtilen katalog suçlardan olmasa da suçunu ikrar eden şüphelinin yapılan yargılama neticesinde cinsel taciz suçu haricinde hırsızlık suçundan da cezalandırılma ihtimali bulunmaktadır. Şüphelinin üzerine atılı suçlar sadece müvekkilime karşı işlenmemiştir. Kaldı ki; bu zamana kadar şüpheliye ait ikametlerde arama yapılarak, bahsedilen çamaşırların bulunması da gerekirdi.

"TUTUKLAMAYA YÖNELİK TALEBİMİZİ YİNELEYECEĞİZ"

Bu kadın çamaşırların kime ait olduklarının ayrı ayrı tespit edilmesi ve yargılamaya yön verilmesi gerekirken, şüpheliye adli kontrol kararı verilmesi tamamen hukuka aykırılık teşkil edecek bir karardır. Nitekim tutuklama tedbiri için kanuni şartlar da oluşmuştur. Verilen karara karşı itiraz yolu açık olup, adli kontrole ilişkin karara itiraz ederek, şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı talebimizi yineleyeceğiz" dedi.

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Taciz, Lise, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Balkondan tayt çalıp koklayan sapığın ilk vukuatı değilmiş! 'Bugüne kadar 60 tane kadın çamaşırı çaldım' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balkondan tayt çalıp koklayan sapığın ilk vukuatı değilmiş! "Bugüne kadar 60 tane kadın çamaşırı çaldım" - Son Dakika
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