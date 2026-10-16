Cezaevinden tahliye edilen Aleyna Kalaycıoğlu'ndan ilk görüntü - Son Dakika
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Cezaevinden tahliye edilen Aleyna Kalaycıoğlu'ndan ilk görüntü

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İstanbul'da futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin 10 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Aleyna Kalaycıoğlu beraat ederken Alaattin Kadayıfçıoğlu müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Tahliye işlemlerinin ardından cezaevinden çıkan Kalaycıoğlu'nu annesi Zuhal Kalaycıoğlu karşıladı. Annesine sarıldığı sırada gözyaşlarına hâkim olamayan Kalaycıoğlu'nun cezaevi çıkışındaki ilk anları kameralara yansıdı.

İstanbul'da futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili 10 sanığın yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Aleyna Kalaycıoğlu hakkında beraat hükmü kurulurken Alaattin Kadayıfçıoğlu müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

CEZAEVİ ÇIKIŞINDA ANNESİ KARŞILADI

Kararın ardından tahliye işlemleri tamamlanan Aleyna Kalaycıoğlu, cezaevinden ayrıldı. Kalaycıoğlu'nu çıkışta annesi Zuhal Kalaycıoğlu karşıladı. Annesine sarıldığı sırada ağlayan Kalaycıoğlu'nun cezaevi çıkışındaki ilk görüntüleri kameralara yansıdı.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 16 Ekim’de görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklar Alaattin Kadayıfçıoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu, Hüseyin Can Avcı, Mustafa Rece, Metin Kadayıfçıoğlu, Engin Taşkıran ve Ahmet Özkoç ile tutuksuz sanıklar katıldı. Duruşmayı Kundakçı’nın annesi Ülker Kundakçı ve babası Cemil Kundakçı da takip etti.

Cezaevinden tahliye edilen Aleyna Kalaycıoğlu'ndan ilk görüntü

“BENİM OĞLUMUN AZMETTİRİCİSİ ALEYNA’DIR”

Duruşmada söz alan anne Ülker Kundakçı, tek çocuğunu kaybettiğini söyleyerek sanıklara seslendi. Anne Kundakçı, “Bunların hepsinin bana bir can borcu var. Hiçbirine hakkımı helal etmiyorum. Benim oğlumun azmettiricisi Aleyna’dır. Benim adaletimi mahkeme sağlasın!” dedi. Anne Kundakçı, duruşma sırasında fenalaşarak salondan çıkarıldı.

ALEYNA KALAYCIOĞLU BERAAT ETTİ

Ara vermenin ardından kararını açıklayan mahkeme, iddianamede “kasten öldürmeye azmettirme” ve “suçu bildirmeme” suçlarından yargılanan Aleyna Kalaycıoğlu’nun beraatına ve tahliyesine hükmetti. 

Cezaevinden tahliye edilen Aleyna Kalaycıoğlu'ndan ilk görüntü
Aleyna Kalaycıoğlu 

KADAYIFÇIOĞLU'NA MÜEBBET

Olayın ardından tutuklanan Kalaycıoğlu, yaklaşık 7 aydır cezaevinde bulunuyordu. “Kasten öldürme” suçundan yargılanan Alaattin Kadayıfçıoğlu ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Cezaevinden tahliye edilen Aleyna Kalaycıoğlu'ndan ilk görüntü
Alaattin Kadayıfçıoğlu

AİLEDEN MAHKEME ÖNÜNDE KARARA TEPKİ

Kundakçı ailesi, kararın ardından mahkeme salonunun önünde Aleyna Kalaycıoğlu hakkında verilen beraat kararına tepki gösterdi. Ailenin, yargılama boyunca Kalaycıoğlu’nun tahliye edilmemesini istediği biliniyor.

Cezaevinden tahliye edilen Aleyna Kalaycıoğlu'ndan ilk görüntü

NE OLMUŞTU?

Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye’nin Tatlısu Mahallesi’ndeki Sıddık Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, Canbay & Wolker grubunun üyesi rapçi Vahap Canbay, yaklaşık 20 gün önce bir televizyon yarışmasında ayrıldığı eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmak istedi. Canbay, bunun için arkadaşı futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’dan yardım istedi. Kalaycıoğlu’nun bulunduğu müzik stüdyosunun önüne giden grup ile karşı taraf arasında tartışma çıktı.

Cezaevinden tahliye edilen Aleyna Kalaycıoğlu'ndan ilk görüntü

ARAÇTAN İNİP ATEŞ ETTİ

Tartışmanın ardından bölgeye gelen 2 araçtan birinden inen bir kişi, Canbay ve arkadaşlarının bulunduğu park halindeki araca ateş açtı. Ağır yaralanan Kundakçı kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından aralarında Kalaycıoğlu, Kadayıfçıoğlu ve şarkıcı İzzet Yıldızhan’ın da bulunduğu 7 kişi tutuklandı. Yıldızhan daha sonra soruşturma aşamasında tahliye edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 10 sanık hakkında iddianame hazırladı.

Cezaevinden tahliye edilen Aleyna Kalaycıoğlu'ndan ilk görüntü

İDDİANAMEDE “PLANLI SALDIRI” İHTİMALİ

İddianamede, bilirkişi incelemesindeki güvenlik kamerası görüntülerine göre maktulün aracının yanına yanaşan 2 araçtan birinden Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun inerek bir el ateş ettiği ileri sürüldü. Görüntülere göre Kadayıfçıoğlu saat 22.57.41'de araçtan indi, yaklaşık 3 saniye sonra da silah sesi duyuldu. Sanıklar arasında olay öncesinde ve sonrasında telefon görüşmeleri bulunduğuna dikkat çekilen iddianamede, saldırının anlık değil planlı olabileceği değerlendirildi. İddianamede Kadayıfçıoğlu ile birlikte, öldürmeye azmettirdikleri öne sürülen Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu için de müebbet hapis istenmişti.

Cezaevinden tahliye edilen Aleyna Kalaycıoğlu'ndan ilk görüntü
Alaattin Kadayıfçıoğlu

SAVCI TAHLİYESİNİ İSTEMİŞTİ

Savcı, 6 Ekim’de açıkladığı esas hakkındaki mütalaasında, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesinin öldürmeye azmettirdiğine ilişkin kesin delil bulunmadığını belirtti. Telefon görüşmelerinde ve iletişim trafiğinde öldürme kastına yönelik açık bir talimat bulunmadığını ifade eden savcı, Kalaycıoğlu için “suçu bildirmeme” suçundan 1 yıla kadar hapis cezası ve tahliye talep etti. Kadayıfçıoğlu için “kasten öldürme” suçundan müebbet ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefetten 2 yıldan 4 yıla kadar hapis istendi. Zuhal Kalaycıoğlu, Bilal Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan için beraat, tutuklu sanıklar Hüseyin Can Avcı, Mustafa Rece, Metin Kadayıfçıoğlu ve Engin Taşkıran için ise adli kontrol şartıyla tahliye talep edildi.

Aleyna KalaycıoğluZuhal KalaycıoğluİstanbulMagazinCezaeviGündemGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Cezaevinden tahliye edilen Aleyna Kalaycıoğlu'ndan ilk görüntü - Son Dakika
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