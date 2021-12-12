Banaz'da Ülkü Ocakları "Ülküde Birlik, Ülkede Birlik" etkinliği düzenledi - Son Dakika

Programa Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı 'nın yanı sıra MHP İlçe Başkanı Emine Bulut ve Uşak Ülkü Ocakları Başkanı Muhittin Selçuk Bozkurt da katıldı.

Banaz Ülkü Ocakları Başkanı Bayram Peker, yaptığı konuşmada, ülkücülüğünün önemine değinerek, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Banaz Belediye Kültür Sarayı'ndaki programda, halk oyunları gösterisinin yanı sıra şiir okuma ve müzik dinletisi gerçekleştirildi.

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