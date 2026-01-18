Bandırma'nın 2025 Dış Ticaret Başarısı - Son Dakika
Ekonomi

Bandırma'nın 2025 Dış Ticaret Başarısı

18.01.2026 09:20
Uludağ Gümrük Müdürlüğü'ne göre 2025'te Bandırma'da 725 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, 2025 verilerine göre Bandırma'da 725 milyon 619 bin 207 dolar ithalat, 1 milyar 473 milyon 387 bin 993 dolar ihracat, 4 milyar 129 milyon 69 bin 332 lira ise vergi tahsilatı gerçekleştirdi.

Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar başkanlığında yapılan toplantıya, Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ile Bursa, Yalova, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik illerinde görev yapan gümrük müdürleri katıldı. Toplantıya Bandırma Gümrük Müdürü Orhan Mercanlı ev sahipliği yaptı.

Toplantıda yapılan değerlendirmelerde, Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün sorumluluk alanında bulunan 6 il ve 4 limanda, toplam 819 personel ile hizmet verildiği belirtildi. Bölge genelinde dış ticaret hacmindeki istikrarlı yükseliş dikkat çekti. Paylaşılan 2025 yılı resmi verilerine göre bölge genelinde; İthalat: 21 milyar 39 milyon 480 bin 851 dolar, İhracat: 22 milyar 243 milyon 919 bin 672 dolar, Vergi tahsilatı: 117 milyar 396 milyon 576 bin 869 TL olarak gerçekleşti.

Toplantının en dikkat çeken başlıklarından biri ise Bandırma Gümrük Müdürlüğü'nün 2025 yılı performansı oldu. Açıklanan verilere göre Bandırma'da; İhracat: 725 milyon 619 bin 207 dolar, İthalat: 1 milyar 473 milyon 387 bin 993 dolar, Tahsil edilen gümrük vergisi, 4 milyar 129 milyon 69 bin 332 TL olarak kayıtlara geçti.

Sunulan yıllık işlem hacmi grafiklerinde; ithalat ve ihracat rakamlarının yanı sıra beyanname sayıları, araç ve yolcu trafiği ile vergi gelirlerinde son yıllarda düzenli artış yaşandığı görüldü. Bandırma'nın liman kapasitesi, lojistik avantajları ve dış ticaretteki etkin rolüyle bölge ekonomisinin lokomotif merkezlerinden biri haline geldiği vurgulandı.

Toplantı, 2025 yılına ilişkin genel değerlendirmelerin ardından karşılıklı görüş alışverişi ve gelecek dönem hedeflerinin ele alınmasıyla sona erdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

