Ekonomi

Bankacılık Mevduatı 29 Trilyonun Altına Düştü

05.02.2026 15:21
30 Ocak'ta bankacılık sektörünün mevduatı 29 trilyon 183 milyar liraya geriledi, TL mevduat azaldı.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 30 Ocak ile biten haftada önceki haftaya göre 29 milyar 879 milyon 479 bin lira azalışla 29 trilyon 183 milyar 364 milyon 46 bin liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 30 Ocak ile biten haftada yüzde 0,1 azalışla (29 milyar 879 milyon 479 bin lira) 29 trilyon 213 milyar 243 milyon 525 bin liradan 29 trilyon 183 milyar 364 milyon 46 bin liraya geriledi.

Aynı dönemde bankalardaki Türk lirası (TL) cinsi mevduat yüzde 2,6 azalarak 15 trilyon 208 milyar 659 milyon 274 bin liraya gerilerken, yabancı para (YP) cinsinden mevduat önceki seviyesinin yüzde 3,5 üzerinde 10 trilyon 315 milyar 158 milyon 391 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 277 milyar 475 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken bu tutarın 238 milyar 252 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler dikkate alındığında, 30 Ocak itibarıyla 1 milyar 882 milyon dolarlık artış görüldü.

Yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri arttı

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 2,6 artışla 5 trilyon 833 milyar 117 milyon 974 bin liraya çıktı.

Söz konusu kredilerin 690 milyar 759 milyon 723 bin lirası konut, 48 milyar 961 milyon 839 bin lirası taşıt, 2 trilyon 236 milyar 18 milyon 247 bin lirası ihtiyaç kredileri, 2 trilyon 857 milyar 378 milyon 165 bin lirası ise bireysel kredi kartlarından oluştu.

Bankacılık sektörünün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil toplam kredi hacmi de 30 Ocak ile biten haftada 350 milyar 841 milyon 384 bin lira artarak 22 trilyon 926 milyar 145 milyon 590 bin liraya yükseldi.

Kaynak: AA

24 saat son dakika haber yayını
