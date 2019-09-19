Son Dakika Haberleri: Bankalar, Türk Telekom paylarının satışı için Morgan Stanley'i yetkilendirdi
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Bankalar, Türk Telekom paylarının satışı için Morgan Stanley'i yetkilendirdi

6 dakika önce

Akbank, Türkiye İş Bankası ve Garanti BBVA'dan yapılan açıklamalarda satış ile ilgili gerekli çalışmaların ve potansiyel yatırımcılarla görüşmelerin başlatılacağı duyuruldu.

Bankalar, Türk Telekom paylarının satışı için Morgan Stanley'i yetkilendirdi, System.String[]

Akbank, Türkiye İş Bankası ve Garanti BBVA'dan yapılan açıklamalarda satış ile ilgili gerekli çalışmaların ve potansiyel yatırımcılarla görüşmelerin başlatılacağı duyuruldu.

İş Bankası, Akbank, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 08:45 
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