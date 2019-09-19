Bankalar, Türk Telekom paylarının satışı için Morgan Stanley'i yetkilendirdi
6 dakika önce
Akbank, Türkiye İş Bankası ve Garanti BBVA'dan yapılan açıklamalarda satış ile ilgili gerekli çalışmaların ve potansiyel yatırımcılarla görüşmelerin başlatılacağı duyuruldu.
Akbank, Türkiye İş Bankası ve Garanti BBVA'dan yapılan açıklamalarda satış ile ilgili gerekli çalışmaların ve potansiyel yatırımcılarla görüşmelerin başlatılacağı duyuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 08:45
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