Baraj Suları Çekildi, Mezarlık Ortaya Çıktı

TOKAT'ın Almus ilçesindeki barajın suları çekilince, yıllar önce su altında kalan eski mezarlık ortaya çıktı.

TOKAT'ın Almus ilçesindeki barajın suları çekilince, yıllar önce su altında kalan eski mezarlık ortaya çıktı.



Almus ilçesinde Yeşilırmak üzerinde sulama, taşkın kontrolü ve enerji üretimi amaçlı olarak planlanan Almus Barajı'nın inşaatına 1964 yılında başlandı. İnşaat ile birlikte tarihi tam olarak bilinmeyen ilçenin ilk mezarlık alanı da baraj suları altında kaldı. Son dönemde baraj suları çekilince su altında kalan mezarlık da tekrar gün yüzüne çıktı. Yıllar sonra mezarlığın ortaya çıktığını gören ilçe sakinleri, şaşkınlık yaşadı.



Almus İl Genel Meclis Üyesi Yüksel Mirzaoğlu, mezarlığın barajdan önce 1934'lerde kullanıldığını bildiğini belirterek, "Baraj gölünün yapımından sonra eski Almus'un mezarlığı suların çekilmesi ile ortaya çıktı. Biz de suların bu kadar çekilmesine ilk defa şahit oluyoruz. İlçenin daha önce tek mezarlığı burasıymış. Baraj yapımında su tutulmaya başlamasıyla mezarlık suların altında kalmış. Buradaki mezarlıkların çoğunu, akrabaları şehrin diğer tarafındaki yeni mezarlığa taşımışlar. Eski mezarlık olan yerde de hala kemikler var. Göl bu kadar çekilince, bu mezarlar ortaya çıktı" dedi.



İlçede yaşayan işçi emeklisi Selahattin Şahin, baraj sularının yol kenarına kadar geldiğini söyleyerek, "Sular çekildi, eski mezarlık çıktı ortaya. Çok eski mezarlar var" dedi.



- Tokat

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Vatandaş İndirim Beklerken Damacana Suya Bir Kez Daha Zam Yaptılar

Okul Kantinlerinde Yeni Dönem Başlıyor! Bundan Sonra Ürünlerin Üstünde Okul Gıdası Logosu Yer Alacak

Polis Ekipleri, Durdurdukları FETÖ Firarisinin Aracına El Koydu

70 Milyonluk Bileti Satan Seyyar Satıcı: İnşallah Beni Unutmaz