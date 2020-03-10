Barcelona-Napoli maçı seyircisiz oynanacak - Son Dakika
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Barcelona-Napoli maçı seyircisiz oynanacak

6 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Barcelona ile Napoli arasında oynanacak müsabaka korona virüsü sebebiyle seyircisiz oynanacak.

Barcelona-Napoli maçı seyircisiz oynanacak, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Barcelona ile Napoli arasında oynanacak müsabaka korona virüsü sebebiyle seyircisiz oynanacak.

Korona virüsü, dünya genelinde spor karşılaşmalarını etkilemeye devam ediyor. Bu bağlamda virüs sebebiyle UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ikinci maçında oynanacak Barcelona- Napoli karşılaşmasının seyircisiz yapılacağı duyuruldu. 18 Mart'taki mücadelede Nou Camp tribünleri boş kalacak. İtalya'da oynanan ilk müsabaka 1-1'lik beraberlikle tamamlanmıştı.

(İHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi, Barcelona, Napoli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:31 Kaynak: İHA
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