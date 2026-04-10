Barış Akarsu’nun babasından yürek burkan sözler: O varken hayal kuruyordum

10.04.2026 11:51
Barış Akarsu’nun babası Selahattin Akarsu, bir röportajda oğluna dair bilinmeyenleri ve yaşadıkları yokluk yıllarını anlattı. “O varken hayal kuruyordum” sözleri dikkat çekti.

Türk rock müziğinin unutulmaz ismi Barış Akarsu’nun babası Selahattin Akarsu, verdiği röportajda oğluna dair çarpıcı anılar paylaştı. Akarsu’nun doğaya olan sevgisi, hayalleri ve zorluklarla geçen yıllar, duygusal ifadelerle anlatıldı.

“O VARKEN HAYAL KURUYORDUM”

Selahattin Akarsu, maddi imkânsızlıklar içinde yaşadıkları dönemi anlatırken dikkat çeken bir itirafta bulundu.

“Cepte para yoktu, biraderin evinde kalıyorduk Sefaköy’de. En garibanı bendim ama Barış’la ilgili hayaller kuruyordum. Ona sarılırdım, ‘Sen başaracaksın oğlum’ derdim. O varken hayal kuruyordum” sözleriyle duygulandırdı.

DOĞAYA VE DENİZE OLAN TUTKUSU

Barış Akarsu’nun doğaya olan sevgisine de değinen baba Akarsu, “Antik yerleri severdi, salaş yerlere bayılırdı. Doğada olan her şeyi, hayvanları çok severdi” dedi.

Oğlunun deniz hayalini de anlatan Akarsu, “Bana ‘Azıcık para bulayım, tekne yaptıracağım, denizde yaşayacağım’ diyordu” ifadelerini kullandı.

BARIŞ AKARSU KİMDİR?

Barış Akarsu 1979’da Zonguldak’ta doğan Türk rock müziği sanatçısıdır. 2004’te Akademi Türkiye yarışmasını kazanarak tanındı. “Yalancı Yarim” dizisiyle oyunculukta da geniş kitlelere ulaştı. 2007’de Bodrum’da geçirdiği trafik kazası sonrası genç yaşta hayatını kaybetti.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki Kardeş Aynı Günde Hayatını Kaybetti İki Kardeş Aynı Günde Hayatını Kaybetti
Ali Babacan: Türkiye’nin önünü açacak adım erken genel seçimdir Ali Babacan: Türkiye'nin önünü açacak adım erken genel seçimdir
Kaan Urgancıoğlu’ndan oğlu Ardıç’la doğa keyfi Kaan Urgancıoğlu’ndan oğlu Ardıç’la doğa keyfi
Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı
Uğur Aslan’dan eşine romantik kutlama: Ömrümün baharı Uğur Aslan’dan eşine romantik kutlama: Ömrümün baharı
Trump’ın kara listesi 3 Avrupa ülkesi en tepede Trump'ın kara listesi! 3 Avrupa ülkesi en tepede

11:52
Inter ve Galatasaray arasında Hakan Çalhanoğlu savaşı başladı
Inter ve Galatasaray arasında Hakan Çalhanoğlu savaşı başladı
11:46
Zincir marketleri affetmediler: “Darısı tüm Türkiye’nin başına“ dedirten olay
Zincir marketleri affetmediler: "Darısı tüm Türkiye'nin başına" dedirten olay
11:29
Başsavcı açıkladı: Ünlülere yeni bahis operasyon geliyor
Başsavcı açıkladı: Ünlülere yeni bahis operasyon geliyor
11:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan tepkilerin odağındaki iki konuya el attı Hemen talimat verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan tepkilerin odağındaki iki konuya el attı! Hemen talimat verdi
11:17
Altında fırtına öncesi sessizlik Gözler açıklanacak veriye çevrildi
Altında fırtına öncesi sessizlik! Gözler açıklanacak veriye çevrildi
11:08
Ve Sadettin Saran bombayı patlattı 3 dünya yıldızını birden Kadıköy’e getirecek
Ve Sadettin Saran bombayı patlattı! 3 dünya yıldızını birden Kadıköy'e getirecek
10:46
Dünyanın gözü bu müzakerede Hükümet alarmda: 2 gün tatil ilan edildi, şehirde kuş uçurtulmuyor
Dünyanın gözü bu müzakerede! Hükümet alarmda: 2 gün tatil ilan edildi, şehirde kuş uçurtulmuyor
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 12:12:55. #7.13#
