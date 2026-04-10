Barış Akarsu’nun babasından yürek burkan sözler: O varken hayal kuruyordum

Türk rock müziğinin unutulmaz ismi Barış Akarsu’nun babası Selahattin Akarsu, verdiği röportajda oğluna dair çarpıcı anılar paylaştı. Akarsu’nun doğaya olan sevgisi, hayalleri ve zorluklarla geçen yıllar, duygusal ifadelerle anlatıldı.

“O VARKEN HAYAL KURUYORDUM”

Selahattin Akarsu, maddi imkânsızlıklar içinde yaşadıkları dönemi anlatırken dikkat çeken bir itirafta bulundu.

“Cepte para yoktu, biraderin evinde kalıyorduk Sefaköy’de. En garibanı bendim ama Barış’la ilgili hayaller kuruyordum. Ona sarılırdım, ‘Sen başaracaksın oğlum’ derdim. O varken hayal kuruyordum” sözleriyle duygulandırdı.

DOĞAYA VE DENİZE OLAN TUTKUSU

Barış Akarsu’nun doğaya olan sevgisine de değinen baba Akarsu, “Antik yerleri severdi, salaş yerlere bayılırdı. Doğada olan her şeyi, hayvanları çok severdi” dedi.

Oğlunun deniz hayalini de anlatan Akarsu, “Bana ‘Azıcık para bulayım, tekne yaptıracağım, denizde yaşayacağım’ diyordu” ifadelerini kullandı.

BARIŞ AKARSU KİMDİR?

Barış Akarsu 1979’da Zonguldak’ta doğan Türk rock müziği sanatçısıdır. 2004’te Akademi Türkiye yarışmasını kazanarak tanındı. “Yalancı Yarim” dizisiyle oyunculukta da geniş kitlelere ulaştı. 2007’de Bodrum’da geçirdiği trafik kazası sonrası genç yaşta hayatını kaybetti.