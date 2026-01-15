Barrack ve Yılmaz'dan Verimli Görüşme - Son Dakika
Barrack ve Yılmaz'dan Verimli Görüşme

15.01.2026 15:32
ABD Büyükelçisi Barrack, Yılmaz ile ekonomik ve güvenlik konularında iş birliğini güçlendirdi.

(ANKARA) - ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Barrack, Yılmaz ile ABD-Türkiye ortaklığının ekonomi, güvenlik ve bölgesel öncelikler başta olmak üzere birçok alanda güçlendirilmesine yönelik "verimli ve ileriye dönük" bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Barrack, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda "Ekonomik, güvenlik ve bölgesel öncelikler çerçevesinde ABD-Türkiye ortaklığını güçlendirmeye yönelik verimli ve ileriye dönük bir görüşme için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Diplomasi, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

